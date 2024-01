¿Piensa casarse por la iglesia en Colombia? Estos son los requisitos y el proceso

Uno de los planes que tienen ciertas parejas en Colombia para este 2024 es formalizar su relación y contraer matrimonio, ya sea por lo civil o por la iglesia. En caso de preferir esta última, deberá tener en cuenta los requisitos y cómo se lleva a cabo el proceso. Le contamos lo que debe saber al respecto.



Debido a la fe que tienen algunas personas, hay quienes prefieren celebrar la unión matrimonial por medio de la iglesia, lo que les garantiza la bendición de Dios.



De acuerdo con cada religión, el trámite puede cambiar, al igual que los conceptos y rituales. Sin embargo, en Colombia las religiones más comunes y con más adeptos son la religión católica y la cristiana, según portales especializados.



Si la pareja que desea llevar a cabo la celebración por medio de la Iglesia Católica, deberá cumplir con ciertos requisitos exigidos por la congregación.



Documentación requerida para casarse por la Iglesia Católica

La Iglesia Católica exige cierta documentación para realizar el trámite de matrimonio. Foto: iStock

En diálogo con el portal Matrimonio.com.co, el Padre Juan Carlos Liévano, director de matrimonio y familia de la Conferencia Episcopal de Colombia, explicó cuáles son los requisitos para casarse por medio de la Iglesia Católica:



- Partida o fe de bautismo de los novios. Cuando son de otra diócesis deben estar autenticadas, con una expedición no mayor a 90 días.

- Partida de confirmación de los novios. Si no se ha confirmado, debe realizar el proceso previamente.

- Fotocopia de la cédula de los novios.

- Fotocopia de la cédula de dos testigos o padrinos.

- Registro civil de los novios. En original, con sello para matrimonio, y con expedición no mayor a 90 días.

- Dos fotos a color. Deben ser en tamaño 3x4.

- Certificado de curso prematrimonial. Si no lo han realizado, deben consultar disponibilidad en la parroquia para su realización.

- Partidas de bautismo y registros civiles de cada uno, en el caso de hijos de otras relaciones.

- Presentar partida de Bautismo y Registro civil de cada hijo, para legitimación en el caso de hijos de la pareja antes del matrimonio.



Tenga en cuenta que la documentación puede variar de acuerdo con las circunstancias y a los requerimientos de cada arquidiócesis.

Este es el proceso que debe llevar a cabo para casarse por la Iglesia Católica

Para llevar a cabo el proceso de matrimonio con la Iglesia Católica, lo primero que deberá hacer, después de reunir la documentación necesaria, será acercarse a la parroquia cercana al lugar de vivienda de uno de los contrayentes.



Recuerde pedir una cita y dialogar con el párroco con el fin que él conozca su proceso y los oriente personalmente sobre los pasos a seguir.



De acuerdo con el Padre Juan Carlos Liévano, el diálogo lo debe realizar al menos 6 meses antes de la posible fecha de matrimonio, pues es la oportunidad para exponer ante el párroco uniones precedentes o cualquier tipo de impedimento para que este pueda indicar los pasos a seguir.

El matrimonio, más allá de ser una tradición cultural, ha demostrado ser una expresión innata de la naturaleza humana. Foto: iStock

Para que el matrimonio tenga validez debe registrarse por medio del único documento válido, el Registro Civil de Matrimonio

Después de aclarar cualquier contratiempo con el párroco y completar algún documento faltante, deberá entregar los papeles con al menos dos meses de anticipación en la parroquia en la que esté llevando el proceso.



Por último, una semana después de haber entregado los documentos, la pareja deberá comunicarse con la iglesia para fijar fecha de las informaciones matrimoniales (capilla y fecha de la boda). Es importante presentarse con un testigo cada uno.



Tenga en cuenta que para que el matrimonio tenga validez o efecto jurídicos este debe registrarse por medio del único documento válido, el Registro Civil de Matrimonio, el cual da constancia de la unión de pareja. Para ello, se deberá entregar la partida eclesiástica autenticada junto con el certificado de competencia de quien celebró la unión.



Este trámite lo podrá llevar a cabo en cualquier notaría o registraduría, sin importar si es una ciudad diferente de donde se llevó a cabo la boda, según el artículo 118 de la Ley 1395 de 2010.

