Escenas de parejas que tienen sexo en balcones o lugares similares, o de personas que salen desnudas a las calles, se han visto en diferentes regiones del país y además del rechazo público, estos hechos han generado preguntas sobre si hay alguna sanción para prevenir que esto siga sucediendo.



Al respecto es importante aclarar que, en términos penales, en Colombia no hay un delito que sancione a alguien por hacer esos actos en público. Sin embargo, sí hay un reproche legal y unas sanciones administrativas previstas en el Código de Policía.

El numeral 2 del artículo 33 del Código señala que es un comportamiento que afecta la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas, y por lo tanto no debe efectuarse, el “realizar actos sexuales o de exhibicionismo que generen molestia a la comunidad”.



La realización de esta conducta, señala esta norma, acarrea la imposición de una multa general tipo 3, que son 16 salarios mínimos diarios legales vigentes. A precios de 2023, un salario mínimo diario equivale a 38.667 pesos, por lo cual la multa por realizar actos sexuales en público sería de 618.672 pesos.



No obstante, también hay que tener en cuenta que en marzo de 2023 la Corte Constitucional le puso límite a la aplicación de esta sanción del Código de Policía.



En particular la Corte se pronunció sobre la sanción policiva por exhibicionismo y determinó que esto solo sería sancionable si la exposición de los órganos genitales se hace para generar acoso o violencia sexual.

Dogging: la práctica de tener sexo en lugares públicos o no tradicionales

El dogging inició en Reino Unido en la década del 70. Foto: iStock

Con el paso de los años el sexo ha dejado de ser un tabú. Hoy en día se habla abiertamente de relaciones sexuales, tríos, orgías y cualquier otro tipo de encuentros íntimos que, hace algunas décadas, eran prohibidas y estaban mal vistas.



Entre ellas, se destaca el dogging, que inició en el Reino Unido. Según registros, en los años setenta, las personas salían a los parques, con la excusa de sacar a pasear al perro, para tener sexo con desconocidos o ver a las parejas que tenían relaciones en espacios públicos.



Esta actividad se fue haciendo cada vez más famosa y ganó varios seguidores alrededor del mundo. De hecho, medios internacionales destacan que es una tendencia creciente en España y otros países europeos.



Entonces, ¿qué es el dogging? De acuerdo con la psicóloga clínica y sexóloga Paola Andrea Beltrán, "es una práctica que consiste en tener relaciones sexuales en lugares públicos en los que se presentan otras personas para mirar, lo que es una combinación muy clara entre el deseo de ser visto y de mirar".



La doctora explica que la particularidad de esta práctica es que los espectadores pueden tocar o participar de la relación sexual, eso sí, quienes intervienen en un encuentro de este tipo no vuelven a coincidir.



Aunque no hay datos que revelen qué tan común es el dogging, existen páginas web, foros y grupos en redes sociales especializados en el tema, que se encargan de organizar a quienes desean practicarlo. O también se encuentran 'guías' que reseñan cuáles son los mejores escenarios para tener sexo en público y dan algunas recomendaciones.



Por lo general, los espacios preferidos para esta práctica son los carros parqueados en lugares públicos, parques desolados, un callejón, entre otros. En España, por ejemplo suelen utilizar casas abandonadas y puentes.

Así puede apelar una multa del Código de Policía

De acuerdo con el Código de Policía, cuando un uniformado conoce que se cometió un comportamiento contrario a la convivencia ciudadana, puede expedir una orden de comparendo al presunto infractor.



Este comparendo puede ser una medida correctiva o una orden de comparecer ante una autoridad. Sin embargo, el mismo puede ser controvertido si la persona afectada no está de acuerdo con su imposición.



Antes que nada, es importante comprender que frente a los comparendos el Código de Policía contempla dos momentos: el proceso verbal inmediato y el proceso verbal abreviado.



El primero lo aplican los policías que se acercan a los ciudadanos en el sitio en donde se estaría cometiendo el comportamiento contrario a la convivencia, allí les informan que su acción es una falta, y están obligados a escuchar las razones que les den las personas frente a su comportamiento. Tras escucharlos, el policía debe ponderar la situación y, si lo considera, impone una medida correctiva a través del comparendo.



Si el ciudadano no está de acuerdo con el comparendo, en ese mismo momento puede apelar y el policía tendrá que remitir el caso al Inspector de Policía dentro de 24 horas siguientes para que sea resuelto dentro de los 3 días hábiles siguientes.



Si no quieren hacerlo en ese preciso momento, los ciudadanos también pueden objetar el comparendo dentro de los 3 días hábiles siguientes a su imposición pero ya tendrán que hacerlo no ante el policía que les impuso el comparendo sino ante la Inspección de Policía de la zona en la que ocurrieron los hechos.



El segundo momento que contempla el Código de Policía frente a los comparendos es el proceso verbal abreviado, que se surte ante inspectores de policía, que son autoridades administrativas encargadas de verificar si un comparendo es adecuado o no.



Justicia@eltiempo.com

Con información de la redacción Tendencias

En Twitter: @JusticiaET

