La Fuerza Aérea Colombiana (FAC) tiene abierta una convocatoria para que los jóvenes que deseen prestar su servicio militar accedan a hacerlo en la institución.



El lema de esta convocatoria es Soldados de Aviación, y se busca que puedan ingresar jóvenes colombianos, entre 18 y 23 años de edad, que quieran cumplir con su deber en las bases de la FAC y así llegar a "enorgullecer a la institución y a sus familias por su vocación, disciplina y compromiso con el país".



(Lo invitamos a leer: Los poderosos aviones de guerra con los que Colombia reemplazaría los Kfir)

En esta ocasión la FAC invita a los jóvenes a que se inscriban para el segundo semestre del 2022, llamando o enviando un mensaje de texto a los números de contacto del Distrito Militar Aéreo más cercano a su lugar de residencia.



El soldado de aviación, de acuerdo con la FAC, se desempeña en labores de seguridad y defensa de bases aéreas y podrá capacitarse para cumplir labores como: operario de seguridad, vigilancia y control de instalaciones, guía canino, bombero aeroportuario y seguridad aeroportuaria, medios electrónicos de seguridad y protección de personajes.



(Le sugerimos leer: En Venezuela no hacen nada contra el narcotráfico: comandante de la FAC)

Beneficios de ser un soldado de aviación

Facebook Twitter Linkedin

Un uniformado de la Fuerza Aérea. Foto de referencia. Foto: FAC

De acuerdo con la FAC, quienes prestan servicio militar allí tendrán una bonificación mensual equivalente al 30 por ciento de un salario mínimo mensual legal vigente.



También la oportunidad de terminar el bachillerato para quienes no lo han culminado, y la exoneración del pago de la inscripción, si desea ingresar a las escuelas de la Fuerza Aérea Colombiana.



(Podría ser de su interés leer: En Triángulo Negro, antiguo fortín de las Farc, se cambió la coca por cacao)



Así mismo, hay un 30 por ciento de descuento en la matrícula, para quienes deseen ingresar a las escuelas de formación militar FAC, si es seleccionado.



Del mismo modo, un bono pensional de hasta 75 semanas de cotización (de acuerdo al tiempo que permanezca en la fuerza).



Otros beneficios son una línea especial de crédito con el Icetex, la oportunidad de realizar cursos certificados por la Fuerza Aérea Colombiana, y el curso certificado por el Sena de adaptación a la vida civil.

Lugares de inscripción

Puede obtener más información llamando o enviando un mensaje de texto a los teléfonos: 3174391581 - 3173637220 - 317365-8007, o visitando la página web www.incorporacion.mil.co, o al correo electrónico: jephu.dires@fac.mil.co.



También puede acudir a los Distritos Militares Aéreos del país:



Bogotá: Del 20 al 26 de abril 2022. Subdirección de Reclutamiento FAC Calle 2 A bis # 71 d 53. Teléfonos: 3174391581 3173649737.



Cali, Valle del Cauca: Entre el 25 y 26 de abril 2022. Escuela Militar de Aviación 'Marco Fidel Suárez'. Carrera 8 # 58 - 67. Teléfono: 3176409340.



Yopal, Casanare: 28 de Abril 2022. Base Aérea- Grupo Aéreo del Casanare. 3173649723.



Bucaramanga, Santander: 29 Abril 2022. Parque de las Cigarras- Calle 58 y Búcaros. 3173656019.



Puerto Salgar, Cundinamarca: 30 abril 2022. Base Aérea Germán Olano, (CACOM-1). 3173656019.



Soledad, Atlántico: 21 y 22 abril 2022. Granabastos km 4 prolongación, Av. Murillo - calle 63 # 1-300. 3173637220



Villavicencio, Meta: 25 Abril 2022. Base Aérea Apiay. Km 10 Vía Puerto López, Meta.

317 3658007.



Medellín, Antioquia: 26 abril 2022. Auditorio Terminal del Norte - Carrera 64 C No. 78-580. 3173649685



Rionegro, Antioquia: 27 abril 2022. Base Aérea 'GR. Arturo Lema Posada', CACOM-5. (Vereda la Bodega). 3173649685.



Montería, Córdoba: 25 abril 2022. Centro Comercial Nuestro- Transversal 29 No. 29-69. 3173649685.



Manizales, Caldas: 22 abril 2022. Coliseo Mayor Jorge Armando Uribe. Unidad Deportiva Palogrande. 175152759

justicia@eltiempo.com