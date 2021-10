Así puede prestar el servicio militar como auxiliar bachiller en la Policía

Inscripciones abiertas. La Secretaría de Seguridad de Bogotá y la Policía Nacional están invitando a todos aquellos que estén interesados en prestar el servicio militar como auxiliar de la Policía a comenzar el proceso.



El lugar habilitado para las inscripciones en la capital es la sede la Policía de El Campín (carrera 30 número 57ª - 08). El horario es de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:00 p. m. y sábados y domingos de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.



Más abajo puede encontrar los requisitos y los documentos que debe presentar para inscribirse.

Ayudar a los demás y servir a la comunidad para mejorar la convivencia y la seguridad, es lo que impulsa a la Auxiliar de Policía María Cristancho.



Requisitos

- Ser colombiano (a).

- Mayor de edad y hasta faltando un día para cumplir los 24 años al momento de ingresar al servicio militar o los de que termine la de ley.

- Soltero (a) y sin hijos.

- No haber sido condenado (a) a penas privativas de la libertad.

- No tener antecedentes disciplinarios o fiscales.

- No estar incurso (a) en indagaciones o investigaciones en materia penal disciplinaria o fiscal no tener multas pendientes derivadas de la imposición de una medida correctiva en el ámbito de los comportamientos contrarios a la convivencia de conformidad con lo estipulado en la ley 1801 de 2016 o la norma que se que la modifique adicione o derogue.

- Para aspirantes bachilleres acreditar el respectivo título de bachiller.



Documentos requeridos

- Una fotocopia de la cédula de ciudadanía del aspirante (150% en hoja tamaño oficio).

- Una fotocopia cédula de los padres del aspirante (150% en hoja tamaño oficio).

- Una fotocopia del registro civil de nacimiento del aspirante (en hoja tamaño oficio).

- Fotocopia del diploma y acta de grado de bachiller.

- Certificado de estudio último grado cursado.

- Una fotografía tamaño 3x4 cm en fondo azul.

