Fortalecerán inteligencia y la investigación judicial para atacar el delito: Mindefensa

En la tarde de este miércoles, se conocieron los alcances de la reunión que sostuvo el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, con los alcaldes de Bogotá, Carlos Fernando Galán; Cali, Alejandro Éder; Medellín, Federico Gutiérrez y Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán.



El tema central de la reunión, que se adelantó en la sede del Ministerio en Bogotá, fueron los retos en materia de seguridad y el trabajo coordinado para enfrentar la criminalidad.



El jefe de la cartera castrense, informó que el Ministerio, insistió en la necesidad de fortalecer la inteligencia institucional para enfrentar la criminalidad de manera acertada.



“Tenemos la necesidad de fortalecer la inteligencia y la investigación judicial. Tenemos la necesidad de fortalecer con urgencia la inteligencia. Sin inteligencia es imposible luchar contra la criminalidad, pero, además, con investigación judicial. Y ahí será la necesaria coordinación que debemos tener de la inteligencia con la investigación para que podamos enfrentar la criminalidad, con una respuesta judicial efectiva”, aseguró Velásquez a los mandatarios locales.



En esa línea, dijo Velásquez, que con el apoyo del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia (Fonsecon) a cargo del Ministerio de Interior, se gestionarán los recursos para la instalación de más cámaras de seguridad en lugares estratégicos de las ciudades y así, garantizar además el manteamiento de las ya instaladas.

Robo a turista extranjero en Medellín Foto: Denuncias Antioquia

Más cámaras de vigilancia

"Con el apoyo de Fonsecon y con los fondos territoriales se pueden gestionar los recursos para definir para el financiamiento del mantenimiento. Pero además pensamos la importante y necesaria contribución del sector privado", destacó el ministro.



El jefe de la cartera añadió que planteó una posibilidad "de cómo fortalecer este mecanismo de vigilancia, que es tan conveniente en todo el país, que examinaran la posibilidad de que en las licencias de construcción que se expiden en cada municipio se incluyera la exigencia del establecimiento de un número determinado de cámaras, de acuerdo con la reglamentación de cada Alcaldía".



De acuerdo con el Ministerio, entre los temas tratados durante este encuentro se encontraron retos en común en materia de seguridad ciudadana, como la necesidad de mayor pie de fuerza y acciones puntuales de la Fuerza Pública para mejorar la percepción de seguridad de la ciudadanía.



"En el tema de pie de fuerza, una necesidad que fue planteada también por todos los alcaldes y es además una necesidad nacional, que siempre he planteado en todos los consejos de seguridad que realizamos. El reforzamiento en cuanto al pie de fuerza les mencionaba el plan 16.000 desde las Fuerzas Militares para incrementar en ese número soldados profesionales e infantes de Marina y el Plan 20.000 de la Policía Nacional”, señaló el funcionario.

Añadió que “debe haber un combate microfocalizado de la criminalidad, la determinación específica con las herramientas de que actualmente disponemos para ubicar en zonas concretas de mayor criminalidad, que requiere una mayor acción de parte de la policía”.



¿Qué le pidieron los alcaldes al Gobierno?

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez señaló que "lo que sí tenemos nosotros que hacer, y es la invitación que nos ha hecho el Ministro, es que nos pongamos de acuerdo con las capacidades nacionales y las capacidades desde lo local. Nos ponemos de acuerdo para que nuestra gente viva tranquila y esa es nuestra responsabilidad”.



El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó que “hay que hacer un cambio de enfoque para que, con investigación criminal y con inteligencia, podamos desarticular las bandas que delinquen en Bogotá, es decir, ir detrás no solamente de un eslabón de la cadena, que es el último eslabón de la cadena, no será suficiente para mejorar la seguridad”.



Por su parte, el mandatario de Cali Alejandro Éder, dijo al finalizar el encuentro: “nosotros desde Cali estamos comprometidos con que los caleños vivamos más tranquilos. De entrada, se va a más que duplicar el presupuesto de seguridad en la ciudad y nosotros vamos a invertir con recursos de Cali, recursos además del Valle del Cauca, para fortalecer la fuerza pública y la justicia en materia de tecnología, de comunicación y de movilidad”.



Finalmente, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, señaló que la ciudad "está pidiendo la seccional Santander para poder mitigar un problema. Tenemos solo seis agentes en calle para resolver un tema de más de 116.000 migrantes que hay en la región. Y no es un problema solamente de Bucaramanga es un problema de todo el país. Atender el tema migratorio, pero también atender el tema del microtráfico nos ha llevado a establecer un decreto que desde el día 6 de enero rige Bucaramanga, el no consumo de licor y mucho menos drogas en los parques, nos ha permitido hacer un trabajo articulado con la Policía y el Ejército”.



