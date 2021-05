El local de belleza y tatuajes atendido por pospenados en Bogotá

Dentro de un centro comercial de la capital del país abrió sus puertas, hace algunos días, un local de belleza y tatuajes que tiene algo especial: los servicios son brindados por personas que han salido de prisión y están en proceso de reincorporación laboral.



Este local se llama 'Segundas Oportunidades' y abrió por medio de la Fundación Acción Interna (FAI), dirigida por Johana Bahamón, que desde hace 10 años trabaja por dignifica la vida de reclusos, pospenados y sus familias.

Está localizado en el segundo piso del centro comercial 'Nuestro Bogotá', ubicado en el occidente de la ciudad, cerca del aeropuerto El Dorado.



En este local los clientes podrán acceder a peluquería: corte, cepillado, tinte; también a manicure, pedicure y otros servicios relacionados.



Además, hay tres tatuadores listos para plasmar imágenes en la piel de los usuarios.

El local está ubicado en el segundo piso del centro comercial Nuestro Bogotá, localizado en el occidente de la capital del país. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

De otro lado, la tienda también tiene para la venta productos de vestuario y accesorios elaborados por personas que están en prisión, así como el vino 'Interno', especialmente diseñado para apoyar esta iniciativa de resocialización.



Jhon Calderón, de 29 años de edad, es uno de los tatuadores que trabaja en 'Segundas Oportunidades'. Estuvo preso por cinco años en la cárcel La Modelo, de Bogotá, involucrado injustamente en un hurto, hace un año está en libertad.



Él es artistas plástico, incluso, estando en La Modelo se vinculó a 'Agencia Interna', una agencia de publicidad que comenzó a operar desde la cárcel. Luego, cuando salió en libertad, siguió trabajando en la agencia, que es impulsada por la FAI, y en los últimos meses estudió en la escuela de tatuaje Tattoo Academy para convertirse en uno de los tatuadores.



"Este ha sido un año muy constructivo, el encierro al que ha llevado la pandemia lo obliga a uno a buscar otra manera de hacer las cosas, y aquí estamos. También trabajo como freelance en mis cosas", contó.

Daniel Bolívar (tatuador en al foto) es familiar de alguien que está en prisión. Tiene varios años de experiencia en este oficio. Foto: Milton Diaz. EL TIEMPO

En peluquería y uñas dos de las encargadas son Sandy Lorena Arias y Luna Bustamante Luzdey, ambas salieron de prisión en 2019 y comenzaron a buscar por varios meses, infructuosamente, un empleo.



"Es muy duro salir a la sociedad y ver la discriminación, a uno lo rechazan en trabajos por sus antecedentes, la única que nos brindó apoyo y una oportunidad para estudiar es esta fundación", contó Bustamante, madre de dos hijos y quien pasó 20 meses en la cárcel El Buen Pastor, de Bogotá.

Es muy duro salir a la sociedad y ver la discriminación, a uno lo rechazan en trabajos por sus antecedentes FACEBOOK

Ella es originaria de Caicedonia, Valle del Cauca, pero desde años llegó a Bogotá, en búsqueda de oportunidades. En un momento de crisis, y con la necesidad de conseguir dinero para la manutención de sus hijos, comenzó a ingresar licor a la cárcel La Modelo.



"Caí por una equivocación, por el momento de crisis una conocida me dijo que ella me enseñaba y así comencé. Uno iba a unas casas que quedan cerca de la cárcel y allá se cambiaba y encaletaba, yo solo movía licor, otras compañeras ingresaban drogas. En un operativo llegaron a la casa y ellas tiraron la droga en todas las habitaciones, me procesaron por tráfico de estupefacientes, aunque yo nunca ingresé drogas", comentó.



Hoy en día, en libertad, trata de dejar ese pasado atrás, se vinculó hace un año a la Fundación Acción Interna, está estudiando en una academia de belleza y pese a que muchas veces, cuenta, no tiene con qué pagar el pasaje para las clases, hace el esfuerzo "porque esto se ve recompensado en el futuro".



Bustamante, quien está en libertad desde mayo de 2019, añadió que sus hijos están muy orgullosos de ver cómo está saliendo adelante y que espera, con la educación que está recibiendo, poder montar más adelante su propio negocio.

El local está adecuado para varios tratamientos de belleza, entre cortes, cepillado, rizos, tintes, entre otros. En la foto, Sandy Arias está estilizando el cabello de Johana Bahamón. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Por su lado, Sandy Lorena Arias cuenta que a través de estas oportunidades ha podido volver a nacer. Ella es oriunda de Bogotá, pero estuvo privada de su libertad durante 36 meses en la cárcel de Sogamoso, Boyacá, como cómplice de un hurto.



"Para mí esta oportunidad es volver a nacer, volver a sentirse útil, estoy estudiando colorimetría con un esfuerzo que sé que se verá recompensado. La resocialización vale la pena, no juzgar a los demás vale la pena", expresó.



Arias, quien está en libertad desde agosto de 2019, también tiene una hija por el que está trabajado, y a raíz de sus estudios y de comenzar a trabajar, contó, su familia ha vuelto a confiar en ella.

La directora de la Fundación, Johana Bahamón, explicó que 'Segundas Oportunidades' estará funcionando con los horarios del centro comercial, de 10 a. m. a 8 p. m., las citas pueden pedirse a través de las redes sociales de la fundación, o acercarse directamente al local. Por el momento, allí trabajarán 11 empleados.



"Lo más importante de esto es generar empleo no solo para las personas que están aquí, que han recuperado su libertad, sino para sus familias, y para que ellos sepan cómo crear un emprendimiento. Me encantaría que los que están acá luego puedan salir con su propio negocio y estoy segura de que cuando cada uno haga su propio emprendimiento, ellos mismos van a contratar a personas que han salido de la cárcel, que se vuelva como una cadena de apoyo", concluyó.

