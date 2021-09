Tutela ordena aplicar segunda dosis de la vacuna Moderna a las 4 semanas

Amparando el derecho a la salud de un ciudadano, el juez 66 administrativo de Bogotá le ordenó al Ministerio de Salud que le aplique al hombre la segunda dosis de la vacuna Moderna contra el covid-19 en 28 días y no en 84, como lo había determinado la cartera de salud hace unas semanas.



Christian Parra Godoy fue el ciudadano que interpuso este recurso, argumentando que la ampliación del plazo para la segunda dosis vulneraba sus derechos a la salud, vida e igualdad.



En su fallo, el juez concedió su petición y le dio al Ministerio de Salud 48 horas para aplicarle la segunda dosis al hombre. Por ahora se desconoce si la cartera de salud impugnará la decisión.



Esta no es la primera vez que, vía tutela, jueces le ordenan al Gobierno aplicar vacunas en los plazos inicialmente establecidos.



En julio pasado, la tutela de un hombre en Cartagena fue concedida por un juzgado que le ordenó al Minsalud aplicarle la segunda dosis de la vacuna Pfizer, cuyo intervalo también se había ampliado, en un término de 48 horas “teniendo en cuenta los términos y condiciones recomendados oficialmente por la empresa fabricante de dicho biológico”.



En ese caso, el juzgado consideró que el aplazamiento no tenía los soportes suficientes desde el punto de vista científico y que Pfizer S.A. Colombia dijo que no se habían realizado estudios de eficacia de esta vacuna "en intervalos mayores a 21 días, por tal motivo afirmar que la segunda dosis de la requerida vacuna puede ser aplicada en un intervalo de 0 a 90 días, carece de fundamento científico alguno”.



Cabe recordar que el pasado 27 de agosto el Minsalud informó que tras una validación del Invima, se determinó ampliar el intervalo de las dosis de la vacuna Moderna contra el covid-19 de 4 a 12 semanas.



La determinación del gobierno, según explicó en su momento Leonardo Arregocés, director de Medicamentos y Tecnologías en Salud, se tomó buscando vacunar a un mayor número de personas con una primera dosis lo más pronto posible para disminuir los casos graves de covid, más aún de cara a la llegada de la variante delta.



La ampliación para la segunda dosis aplica para personas menores de 50 años que no tengan comorbilidades. Las personas que tienen comorbilidades o más de 50 años sí recibirán la segunda dosis al día 28.

