Familia de Jaime Rueda clama a secuestradores que se comuniquen

"Les rogamos por favor, se comuniquen con nosotros. Es un hombre de 81 años, necesita tomar una droga, no sabemos si la está tomando. ¿Cómo se encuentra de salud? Por favor comuníquense con nosotros".



Ese es el llamado que hace Leonor Ramírez de Rueda, esposa del ganadero Jaime Rueda Guarín, a los hombres que lo secuestraron el 25 de abril en Orocué, Casanare.

Rueda Guarín, es uno de los cuatro colombianos secuestrados en este momento en el país de acuerdo con los registros del Gaula de la Policía, pero su situación tiene un agravante, y es que los secuestradores no se han comunicado con la familia para hacer algún tipo de exigencia por su liberación.



"Él (Jaime Rueda), es el eje de la familia, sin él, no funcionan las cosas. Estamos desesperados. Todas las noches nos reunimos a rezar por él", dijo la señora Leonor, quien se declaró confiada en que los secuestradores, "tengan compasión, y nos avisen algo. Por favor, siempre hemos estado juntos, devuélvanlo por favor", puntualizó.



La mañana del secuestro, la pareja de esposos estaba en su finca. Al lugar, llegaron por lo menos cuatro hombres armados que se llevaron al ganadero. "No se identificaron como integrantes de algún grupo, solo se lo llevaron", aseguró a EL TIEMPO, Jaime Rueda, uno de los tres hijos del secuestrado.



Jaime Rueda hijo, relató que sus padres son de Santander, y que han pasado toda la vida juntos, "seis años duraron de novios, y llevan 55 años de casados, de allí la angustia por nuestra madre", puntualizó.

Jaime hijo, señaló que sus padres ven en Orocué el paraiso, por lo que prácticamente se instalaron en su finca hace unos años. "Mi papá se acopló muy bien a la zona, ingresó al comité de ganaderos, y viven muy felices en la región".



Al ganadero de 81 años, que sufre de hipertensión arterial, lo esperan su esposa, tres hijos y cuatro nietos, quienes tienen vive en su memoria su buen humor, alegría y positivismo frente a la vida.



"De mi papá aprendimos la importancia del trabajo, él es un apasionado por lo que hace. Nunca ha pensado en pensionarse pese a su edad", aseguró su hijo, al resaltar que esta seguro que su padre "por su amabilidad y buen trato hacia las personas no tiene enemigos".



La familia Rueda Ramírez añora reunirse con su padre, esposo y abuelo, a quien le gusta la pesca, - comer lo que pesca - escuchar todo tipo de música y ver con mucha ilusión a su equipo del alma, el Atlético Bucaramanga.



