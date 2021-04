¿Cómo vender una casa que le corresponde por herencia?

Si un familiar le heredó un bien inmueble y usted desea venderlo, primero debe realizar una serie de trámites conforme a su situación, es decir, si existe un testamento o no. Conozca aquí el procedimiento.

Para vender una casa heredada es necesario ser el titular registral de la propiedad, es decir tener las escrituras a su nombre. De modo que si en el testamento de su familiar, el inmueble le corresponde usted puede realizar los trámites de una forma más rápida.



(Lea en contexto: Estos son los pasos para hacer un testamento en Colombia)



Para demostrar que usted es legítimamente uno de los herederos debe presentar los siguiente requerimientos: copia auténtica del registro de defunción, registro civil, registro de matrimonio- si es necesario-, copias de escritura públicas de los bienes y los certificados de libertad y tradición de los mismos.



(Le puede interesar: Conozca en qué casos puede recibir una herencia en Colombia)



Después debe pagar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones al municipio en el que se encuentre la casa. Una vez hecho este trámite, debe registrar la propiedad en la Oficina de Registro de instrumentos públicos. Al finalizar estas diligencias sí podrá vender su inmueble, antes no.



"Una casa no se puede vender antes de estos trámites, pues si el bien no hace parte de mi patrimonio no puedo disponer de el", aclaró el abogado Daniel Rojas.



Si la propiedad está dividida entre herederos, usted puede, si desea, ceder sus derechos a la casa.

¿Y si no hay un testamento?

Si el fallecido no dejó escrito en el que se disponga cómo debe repartirse los bienes, los herederos debe iniciar un trámite de sucesión intestada. En caso de que los interesados están de acuerdo sobre la repartición de los bienes deben acudir ante una notaría y diligenciar cómo se van a repartir los bienes heredados, de acuerdo a la normativa vigente sobre herencias.



(Además: Cómo pedir una orden de restricción)



Sin embargo, si no hay un consenso entre las partes, se debe ir a un proceso judicial de división de herencia. Cuando se formalice la distribución patrimonial se debe realizar el proceso anteriormente descrito: pagar el impuesto de sucesión y registrar la propiedad.



JUSTICIA

En Twitter @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Lea otras noticias de Justicia

El abecé del fallo de la Corte sobre teletrabajo y horas extras

Recapturan para extradición a Omar Ambuila, exfuncionario de la Dian

Así funcionaba la isla donde paramilitares torturaban a sus víctimas