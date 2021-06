¿Se puede revocar un testamento?

Los testamentos son documentos legales mediante los cuales una persona dispone sus bienes a otros después de su muerte. Para llevar a cabo esta diligencia debe acercarse ante una notaría de su ciudad.

Si usted realizó un testamento pero quiere hacer un cambio o revocarlo por completo, también deberá ir a una notaría.



Según Legal App, herramienta del Ministerio de Justicia sobre trámites legales, todas las disposiciones testamentarias pueden ser revocadas o modificadas en todo o en parte por el testador -quien hace el testamento- cuantas veces lo desee.

Tenga en cuenta que el testamento no será válido si se hace sin tener en cuenta las formalidades establecidas en la ley, por ejemplo, si no están todos los testigos exigidos.



Además, un testamento es nulo si lo hace una persona inhabilitada para ellos, como por ejemplo menores de edad y extranjeros no domiciliados en el país.

Además, si en el testamento, así sea válido, no se dejó lo que por ley le corresponde a los herederos forzosos (hijos y padres), se puede acudir a la acción de reforma del testamento. Esta acción busca que se respeten los derechos de los herederos.



La reforma del testamento también puede ser solicitada por el cónyuge sobreviviente tras la muerte del testador, esto para que se le otorgue la porción conyugal, es decir los bienes de quien fallece que se le asignan al cónyuge que no cuenta con lo necesario para subsistir.

