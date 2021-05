Se debe limitar movilidad de comunidades indígenas a Cali: Minjusticia

Luego de un domingo de caos en Cali, en donde al menos ocho indígenas fueron atacados por civiles armados, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, rechazó la continuación de bloqueos en las vías e hizo un llamado a la población indígenas en Cali para que "regresen" a sus comunidades.



Ciudadanos: reiteramos el llamado a los líderes del paro y a la Minga Indígena a buscar salidas concertadas a esta problemática a través del diálogo y la concertación para recobrar la tranquilidad en el país.



Cc: @infopresidencia pic.twitter.com/YeZjwf3FcS — Wilson Ruiz Orejuela (@WilsonRuizO) May 10, 2021

"Rechazamos con contundencia los bloqueos y las acciones violentas, no se puede permitir que Cali siga secuestrada. No más actos de vandalismo ni de terrorismo hacia la ciudadanía", aseguró.



Ruiz dijo que "las vías de hecho hay que superarlas, los actos de violencia que están afectando a millones de ciudadanos. Pedimos total respaldo a la Fuerza Pública".



"El llamado que está haciendo el Gobierno a los miembros del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) y en general a las comunidades indígenas que están en Cali, es que regresen a sus comunidades. Los habitantes del Valle están cansados de los bloqueos, del desabastecimiento y rechazan estas vías de hecho. Hay que evitar un enfrentamiento entre miembros de la minga y los ciudadanos", agregó.



Desde Cali, el ministro Ruiz dijo: "Se debe limitar la movilidad de las comunidades indígenas hacia Cali. No se trata de evitar el derecho a la protesta, como muchos lo quieren hacer notar, pero sí de buscar mantener el orden público, como lo manifestó el Presidente de la República. Este no es el momento de generar provocaciones o confrontaciones con la sociedad".



El ministro de Justicia, además, hizo un llamado a la ciudadanía a buscar salidas concertadas a la situación actual y señaló que la obstrucción a vía pública es un delito tipificado por el Código Penal en el artículo 353.



