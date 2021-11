A esto se expone si falsifica el carné de vacunación contra el covid-19

Ahora que el Gobierno nacional anunció que el carné de vacunación contra el covid-19 será obligatorio para acceder a ciertos lugares públicos y a eventos masivos, hay temor de que, como ya se había denunciado antes, se comiencen a falsificar estos documentos.



Sin embargo, esta práctica no es legal y puede ser castigada hasta con 12 años de cárcel, debido a que la falsificación de documentos es un delito en Colombia.



El Código Penal prevé al menos dos delitos que serían imputables a una persona que está involucrada en la falsificación de un carné de vacunación, de acuerdo con expertos.

El abogado penalista Camilo Burbano explicó que existen muchos tipos de falsedades en documentos que son castigadas por la ley penal.



"En este caso, estaríamos en la llamada falsedad material en documento público, artículo 287 del Código Penal, que tiene una pena que va de los 4 a los 9 años de prisión", comentó Burbano sobre quien falsifica su carné.



Pero, además, el abogado mencionó que la ley también sanciona "la conducta de la persona que, sin falsificar, use un documento falsificado, delito que se conoce como uso de documento falso y tiene una pena de 4 a 12 años", indicó.



Es decir, no solo corre riesgo de cárcel quien falsifica su propio documento, sino quien usa un carné falsificado, aun si no lo elaboró la misma persona.



De otra parte, el decreto 1408 del 3 de noviembre de 2021, mediante el cual el Ministerio del Interior reguló la exigencia del carné de vacunación, también establece que los establecimientos como bares, discotecas, conciertos, entre otros, deberán exigir este documento.



Y añade: "En caso de incumplimiento, las autoridades competentes adelantarán las acciones correspondientes". Lo que significa que los establecimientos que no pidan el carné de vacunación tendrán una sanción; sin embargo, el Gobierno no ha especificado cuáles serán las sanciones ni cómo se aplicarán.

