Mancuso: dictan detención preventiva al 'expara' por más de 2.000 crímenes

Luego de audiencias realizadas el 30 de julio y el 6 de agosto de este año, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla determinó imponerle medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva, al excomandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez (quien sigue recluido en Estados Unidos) y a otras 18 personas por más de 2.000 hechos cometidos entre 1996 y 2006 por las autodefensas.



Esos hechos, detalló el tribunal, corresponden a homicidios en persona protegida, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados y otros delitos conexos, cometidos en los departamentos de Magdalena y Cesar.

(Le puede interesar: Los detalles de solicitud que Mancuso envió a la JEP pidiendo que lo acepte)

En particular, en la macroimputación contra los frentes Pivijay, Víctor Villareal, Bernardo Escobar y William Rivas, de las Auc, se relaciona a Mancuso con 1.117 hechos criminales cometidos por las cuatro estructuras entre 1996 y 2006, que dejaron 2.798 víctimas; y en segundo lugar, el exjefe paramilitar está vinculado con otros 956 crímenes perpetrados solo por el frente Pivijay entre 1996 y 2004, en los que fueron victimizadas 2.471 personas.



Estas medidas de detención preventivas se suman a otras que este mismo tribunal ha impuesto "por otros lamentables y masivos hechos".

(Lea también: Claves del encuentro de Mancuso y Timochenko en la Comisión de la Verdad)

De otra parte, la Sala de Justicia y Paz hizo un llamado al Gobierno nacional por el peligro de reincidencia de algunas de estas personas.



"Algunos desmovilizados no reportan actividad económica, denuncian estigmatización (lo que incide negativamente en el acceso a un empleo digno), y han venido recibiendo presiones por bandas emergentes para retomar las armas", se lee en un comunicado que elaboró la Sala.

(En contexto: Exjefes paramilitares denuncian amenazas y piden medidas de protección)

Por ese motivo, la corporación judicial instó a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) para que revise sus políticas, de cara a la realidad actual de los postulados, a efectos de generar espacios reales de reintegración social y laboral, y proporcionar un efectivo acompañamiento.



También exhortó al Ministerio de Justicia para que, como líder de este proceso de Justicia Transicional, coordine la creación de políticas efectivas de regreso al seno de la sociedad. Así mismo, ofició a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (Mapp/OEA) para hacer seguimiento y brindar apoyo a este llamado.

(Más notas: No habrá nueva medida de aseguramiento a Mancuso por 213 crímenes)

De otra parte, el Tribunal rechazó presiones que ha recibido "por la incomodidad que genera en algunos desmovilizados tener que afrontar un dispositivo de monitoreo satelital".



Al respecto, la entidad precisó que se ha decretado la vigilancia electrónica para todos los procesados que han sido beneficiados con sustitución de medida de aseguramiento por haber cumplido 8 años físicos de detención en una cárcel, "figura que, si bien permite deambular por las calles, no equivale a una absolución o al cumplimiento de la pena".



Añadió que las víctimas deben recibir un mensaje de no impunidad "y los procesados deben captar esa señal psicológica que les recuerde sus compromisos con aquellos a los que agredieron y con la sociedad en pleno".



También manifestó que el dispositivo de vigilancia electrónica, con tecnología GPS, es la única opción para hacer efectivas las demás obligaciones sustitutivas que se les ha trazado, como no volver a los sitios donde delinquieron, no salir del país, observar buena conducta, no portar armas, entre otros.



Por último, aseveró: "Si alguno de los postulados se siente incómodo con la manera en la que el legislador fijó el procedimiento especial, está en total libertad de renunciar al proceso transicional. El sometimiento aquí es voluntario".

Lea otras notas de Justicia

-Consejo de Estado admite error en publicación de contrato de vacunas



-Menores reclutados por Farc: las cuentas de la JEP triplican las que había



-Tras 2 años, no avanza caso por muerte de militares en revista aérea

justicia@eltiempo.com