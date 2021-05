Sale de la Universidad del Rosario profesor que censuró a estudiante

La Universidad del Rosario informó que desvinculó laboralmente al profesor de Derecho que censuró a una estudiante, quien durante una clase virtual tenía como foto de perfil una imagen referente al paro nacional, que decía: "Qué difícil estudiar mientras matan a mi pueblo."



El docente Edgar Augusto Ramírez le dijo a la joven: “Vaya manifiéstese allá afuera, pero acá no. Me quita eso ya, ¿no me entendió?”. Minutos después, le ordenó a la estudiante retirarse de la sesión por no quitar la imagen.



Hoy me censuraron en clase por tener una foto que decía " que difícil estudiar mientras matan a mi pueblo"

La estudiante que denunció el caso, quien es proveniente del departamento del Cauca, exigió a lo largo de la tarde que la institución tomara medidas contra el profesor.



"Necesito saber las actuaciones desplegadas por parte de mi Universidad para sancionar al profesor que hoy durante una clase me agredió y violentó mi derecho a la educación.

¡No basta con disculpas, se deben tomar medidas!", escribió en su cuenta de Twitter.



Al anunciar la decisión de desvincular al profesor Edgar Ramírez, la Universidad del Rosario, que ya había expresado su rechazo al hecho, ofreció disculpas a la estudiante afectada y aseguró que le hará seguimiento al caso con base en el Protocolo de Violencias Basadas en Género y Discriminación para denunciar situaciones de violencia.

A la denuncia por lo ocurrido en la clase se sumaron más, de estudiantes que señalaron al docente de incurrir en actos discriminatorios y de violencia de género.



En efecto, durante la misma clase, Ramírez Baquero se refiere a la gestión de la alcaldesa Claudia López y termina por, presuntamente, atacar su orientación sexual.



“Ahí están las consecuencias, el delincuente tiene alcalde que lo proteja. Llamen a esa masa vital como la quieran llamar. Esa señora, o sea lo que sea, ha desmotivado por completo a la autoridad policial en esta ciudad (Bogotá)", dijo el profesor.





Este fue el comunicado de la institución:

Ante los sucesos ocurridos esta mañana, informamos a nuestra comunidad y a la opinión pública que realizamos un acercamiento con Edgar Augusto Ramírez Baquero, quien a partir de las horas de la tarde ya no se encuentra vinculado como profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.



Ofrecemos disculpas y expresamos nuestra solidaridad a María Camila Guerrero y a cualquier otra persona afectada. La institución acompañará a la estudiante integralmente a través de los canales que la Universidad tiene dispuestos e invitamos a todas las personas de la comunidad Rosarista a acudir a nuestro Protocolo de Violencias Basadas en Género y Discriminación para denunciar situaciones de violencia. La atención puede ser recibida por los siguientes canales: llamada y WhatsApp al 3222485756 o al correo electrónico atencion.violencias@urosario.edu.co.



La Universidad se ha caracterizado por ser un espacio de libre expresión, diálogo y debate, en el marco del respeto y la no violencia. Así mismo, reiteramos la información enviada en el comunicado del día de ayer, donde apoyamos el derecho a las manifestaciones públicas y pacíficas. Nuevamente, reconocemos que todos somos diferentes, pero nunca indiferentes a la realidad de nuestro país. #DiferentesNuncaIndiferentes



