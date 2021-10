Las recientes modalidades de robos de banco en Colombia

El pasado 3 de septiembre, mientras la Selección Colombia disputaba un partido contra la de Bolivia, dos ladrones asaltaron una entidad bancaria en Barranquilla, ingresando por el techo y extrayendo una bolsa con dinero en efectivo.

A finales del mismo mes, también en la capital del Atlántico, hombres vestidos de domiciliario ingresaron a un banco en el norte de la ciudad y, justo cuando uno de los usuarios estaba en la caja haciendo una consignación, le hurtaron el dinero, cuya suma sería 240 millones de pesos.



A esos hechos se suma la denuncia, este 7 de octubre, de la periodista Jéssica de la Peña, quien señaló que ladrones desocuparon por completo su cuenta de ahorros durante la noche.

"Me despierto a las 5:30 a.m. y me encuentro con que se metieron a mi portal y me desocuparon mis cuentas", escribió de la Peña en su cuenta de Twitter.



Poco antes de que la presentadora diera a conocer estos hechos, el locutor Carlos Sarria denunció que en la madrugada de este miércoles le desocuparon su cuenta bancaria, pero, además, los delincuentes habrían sacado un préstamo a su nombre por $24.000.000.

A propósito de estos casos, la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) publicó este miércoles el informe ‘Reloj de la criminalidad’ que, a partir de datos de la Policía con corte al 31 de agosto, estableció las horas en las que más se cometieron crímenes en Colombia este año.



La mayoría de los delitos de alto impacto, como el hurto, los delitos sexuales y el homicidio, se cometen en dos rangos: en la madrugada, entre las 0:00 y las 0:59 a. m., y en la noche, entre las 6 y las 11:59 p. m.



Este informe resalta que el hurto a personas ha sido el delito de mayor impacto este año, con 166.858 casos, es decir, un promedio de 687 hechos cada día y de 28 cada hora, lo que representa un aumento del 27 por ciento en comparación con el dato del mismo periodo de 2020, cuando hubo 131.138 delitos, o sea, 537 casos diarios.

¿Quién responde?

En principio, la entidad bancaria (el banco) debe responder por este tipo de hurtos.



Según la jurisprudencia de la propia Corte Suprema de Justicia, basta con probar que el banco incumplió con su obligación para que se declare su responsabilidad.



No obstante, cabe decir que la responsabilidad del banco puede atenuarse o incluso excluirse si se prueba que la culpa la tuvo el usuario de la cuenta.

