¿Qué debo hacer si roban dinero de mi cuenta y el banco no responde?

En esta entrega de Consultorio Jurídico lo asesoramos si fue víctima de robo de dinero de su cuenta bancaria, a propósito del último pronunciamiento de la Corte sobre la responsabilidad de las entidades financieras frente a estos casos.

Además, un abogado especializado de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, explica si hay lugar a indemnización por parte del banco en caso de ser víctima de este flagelo. Al final del artículo encontrará el formulario donde puede dejar su pregunta sobre este o cualquier otro tema legal.

¿Quién debe responder en caso de robo de cuentas bancarias

En principio, la entidad bancaria (el banco). La Corte Suprema de Justicia ha establecido que frente a los contratos de depósito (el que se realiza con los bancos para cuentas de ahorros o cuentas corrientes), los bancos tienen que actuar con un profesionalismo y una diligencia superiores a los estándares ordinarios (seguridad, implementación de mecanismos de control y verificación de las transacciones, entre otros).



Por lo anterior, la Corte ha justificado que ante el incumplimiento de las obligaciones de este contrato de depósito (por parte de la entidad bancaria) se aplique un régimen objetivo de responsabilidad.



¿Qué quiere decir esto? Que basta con probar que el banco incumplió con su obligación para que se declare su responsabilidad. (Lea también: ¿Es posible renegociar las condiciones de un pagaré?)



No obstante, cabe decir que la responsabilidad del banco puede atenuarse o incluso excluirse si se prueba que la culpa la tuvo el usuario de la cuenta.

¿Qué debe hacer el usuario de la cuenta bancaria si a pesar del

pronunciamiento de la Corte el banco se niega a responder por el

dinero robado?

Lo pertinente es presentar una queja ante la autoridad administrativa que se encarga de vigilar que los bancos cumplan con las normas. Esta autoridad es la Superintendencia Financiera. Valga decir que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia no es una novedad, hace parte de un precedente bien consolidado de esta Corporación, de manera que no hay razón para que las entidades bancarias no adecúen voluntariamente su comportamiento a lo dicho por la Corte. (De su interés: ¿Qué implicaciones tiene figurar como codeudor de una deuda?)



Ahora, si no es posible resolver la situación por esta vía administrativa de la queja, es necesario acudir a las vías judiciales, es decir, presentar la respectiva demanda pretendiendo se declare la responsabilidad del banco y, en consecuencia, se le condene a restituir los dineros perdidos o, en este caso, robados.

¿Hay lugar a indemnización adicional por parte del banco en caso de

robos a las cuentas de los clientes? ¿O solo aplica la devolución del

monto exacto que fue robado?

Aplica la devolución del dinero robado, más los intereses moratorios comerciales. Eso es lo que hasta el momento ha establecido la jurisprudencia. (Continúe leyendo: ¿Un arrendatario puede tomar posesión del inmueble?)

Estas son las respuestas a las preguntas del público

¿Qué cuidados debo tener en cuenta para que no me hackeen una cuenta de ahorros. ¿Qué hacer si me la hackean?

En primer lugar, debe cambiar las claves de forma periódica y no facilitar información confidencial a terceros.

En caso de que su cuenta sea robada deberá acudir inmediatamente a su entidad bancaria o a la línea telefónica para que esta sea bloqueada.

El Banco tiene cierto tipo de responsabilidad, pero si se demuestra que usted incurrió en culpa por mala administración de su cuenta de ahorros ellos se exoneran de responsabilidad.

A mi hijo le hackearon la cuenta, le debitaron $9000000 de pesos, se informo al banco en menos de dos horas y se puso demanda en la Fiscalía, hoy el banco informa que no va a responder por el robo. ¿Qué se deba hacer?

Es aconsejable realizar un seguimiento constante a las investigaciones que realice la Fiscalía General de la Nación, a través de la página de la entidad y contactándose directamente con el fiscal del caso, con el objetivo de que se pueda establecer las circunstancias por las cuales se realizó el retiro fraudulento de los dineros. Tenga en cuenta que, según la responsabilidad establecida, se puede configurar una debida reclamación a la entidad financiera.



Para esta clase de eventos, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 18 de diciembre de 2020 SC 5176.2020, estableció que dependiendo de las circunstancias especiales, se atribuye responsabilidad al titular de la cuenta o a la entidad bancaria, por lo que antes de realizar reclamación, resulta prudente estar atentos a los resultados que tenga la Fiscalía.



Adicionalmente, se aconseja realizar un derecho de petición a la entidad bancaria, con el ánimo de que sustenten las razones por las cuales no asumen la responsabilidad de responder por el aparente retiro fraudulento de los dineros.

Hice una compra en linea, hice el pago, el cual me descontaron de mi cuenta bancaria, pero la entidad no registró el pago, el banco me entregó certificación que la transacción fue exitosa, pero llevo 2 meses intentando que la entidad me devuelva el dinero y no me han resuelto, ¿qué debo hacer?

Debe presentar un derecho de petición dirigido a la entidad solicitando respetuosamente la devolución del dinero producto de la transacción y en un lapso de 15 días hábiles, la entidad tendrá que manifestarse al respecto. Para tal fin, el derecho de petición debe contener:

1. La autoridad o entidad a la que se dirige

2. Nombre y apellidos del solicitante.

3. Número de identificación del solicitante

4. Dirección donde se debe enviar la respuesta y correo electrónico.

5. El objeto de la petición: Devolución del dinero producto de la compra.

6. Las razones en que fundamente la petición: Enunciando los hechos que generaran la solicitud de la devolución del dinero. Además, manifestar que la no devolución del dinero generaría una afectación a los derechos del consumidor del peticionario, en virtud de los lineamientos del articulo 3 de la Ley 1480 del 2011.

7. Pruebas que apoyan la petición: Certificación bancaria, adjuntar la certificación de transacción y algún tipo de comprobante de que había realizado la compra.

8. La firma del peticionario.

En caso de que el usuario requiera asesoría para la formulación del derecho de petición se le recomienda acceder al sitio web del Consultorio Jurídico de la Universidad Libre para que se le asigne un estudiante y lo elabore de forma gratuita.

Adquirí una obligación con el banco xxx la cuál fue vendida o cedida posteriormente al xxx, dicha obligación crediticia desafortunadamente por mi situación financiera no fue posible seguirla pagando. El banco xxx procede a demandarme y realizar un embargo tanto de mis cuentas bancarias como de los pagos pendientes de pago o pagos realizados por parte de mis fuentes de ingreso (Contratantes) al 100% dado que son comisiones (Dejándome sin el mínimo vital) y pese a que han recibido ya en varias oportunidades los depósitos judiciales procedentes de dicho embargo me siguen llamando reiteradamente y me cobran el total de la deuda, además me dicen que soy yo quien debe acercarse a aclarar la situación de los depósitos judiciales. ¿Qué debo hacer en este caso?¿Ellos pueden seguirme acosando de esta manera, máxime existiendo ya un proceso y un embargo?

Es importante que se acerque al despacho en compañía de su abogado (si su proceso no sobrepasa los 40 SMMLV lo podremos asesorar en el consultorio jurídico de la Universidad Libre) pues es allí donde le indicarán el tiempo que tiene usted para responder ante el proceso. Al acercarse al despacho debe solicitar copia del proceso, certificados descuentos a través depósitos judiciales y el monto de estos para que usted sepa cuanto le han descontado exactamente.



Con respecto a las llamadas, no deberían continuar, pues el embargo es la retención por orden judicial de un bien perteneciente a una persona, para asegurar la satisfacción de una deuda, el pago de las costas judiciales o el pago de la responsabilidad derivada de un delito. Por ende, al haberlo iniciado se debe tener presente que esa es la manera en que el banco buscará satisfacer el pago su deuda y no debería seguir llamando a cobrarle. Le recomendamos que al recolectar la información mencionada ante el despacho dirija una nota al banco diciéndoles lo que encontró y solicitar que esperen al proceso y no llamen a cobrarle directamente a usted.

¿Qué pasa cuando no se ha pagado una deuda de un banco? y te encuentras desempleada, ¿pueden bloquear cuentas bancarias?

En primer lugar, se aclara que el bloqueo de cuentas bancarias dependerá del tipo de cuenta referida, por ejemplo si se trata de una cuenta de ahorros, la ley 663 de 1993, en su artículo 126, numeral 4, concibe el embargo de este tipo de cuentas, siempre que superen un monto mínimo, de otro modo son inembargables. Para efectos prácticos, la Superintendencia Financiera en circular 67 de del 8 de octubre estableció la inembargabilidad de cuentas de ahorro que estén por debajo de los treinta y ocho millones ciento noventa y tres mil novecientos veintidós pesos ($ 38.193.922) moneda corriente.



En segundo lugar, es aconsejable ponerse en contacto con la entidad para llegar a un acuerdo de pagos, teniendo en cuenta su situación actual, de no ser posible, si definitivamente no tiene como pagar, puede apelar a un proceso de declaratoria de insolvencia, mediante el cual podrá llegar a acuerdos con su acreedor.



