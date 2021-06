Así han cambiado imaginarios que justifican violencia contra la mujer

Aunque en la última década ha habido avances significativos, persiste la necesidad de seguir trabajando en la transformación de los prejuicios, creencias e imaginarios culturales que justifican la violencia contra las mujeres (VCM).



(Le puede interesar: Estas son las comunas con mayor violencia hacia mujeres en Medellín)

Esta es una de las conclusiones de la tercera medición del Estudio sobre Tolerancia Social e Institucional de las VCM, liderado por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, con el apoyo de ONU Mujeres y Usaid.



(Lea además: Conozca dónde tomar cursos de defensa personal para mujeres en Bogotá)



A través de una encuesta aplicada entre noviembre de 2020 y enero de 2021 a 3.526 ciudadanos y 1.044 funcionarios públicos en 10 ciudades del país, se establecieron comparaciones con los hallazgos de la primera medición (desarrollada en 2009 y 2010) y la segunda (aplicada en 2014 y 2015).



El 70 por ciento de los ciudadanos encuestados recientemente considera que “los problemas familiares solo deben discutirse con miembros de la familia”.



(Puede interesarle: ‘Todavía sueño que Miguel me persigue, que me quiere hacer daño’)



Frente a la pregunta de “si un hombre maltrata a su esposa, ¿personas ajenas a la familia deben intervenir?”, el 21 por ciento no está de acuerdo con intervenir y a un 5,2 por ciento le es indiferente.



En cuanto a funcionarios públicos, el 51 por ciento cree que los problemas familiares no deben salir de esa esfera, mientras que el 13,9 por ciento respondió que nadie debe intervenir si un hombre maltrata a su esposa.



(Siga leyendo: Maltrato y defensa de la intimidad: ecos de un fallo polémico)

Respecto de las mediciones anteriores, la caída de la tolerancia a estas violencias quedó en evidencia ante preguntas como si los hombres son los jefes del hogar, si ellos son capaces de controlar a sus mujeres, o enunciados como “una buena esposa obedece a su esposo”, “las mujeres que se visten de manera provocativa se exponen a que las violen”, “las mujeres que se meten con hombres violentos no se deben quejar de que las golpeen”, entre otros sobre los que creció el rechazo.



justicia@eltiempo.com