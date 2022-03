En lo que lleva vigente la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) han llegado más de 130.000 solicitudes de víctimas del conflicto, y a través de 6.908 sentencias, jueces ya han ordenado la restitución de 538.212 hectáreas de tierra.



Así lo destacó Andrés Castro, director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), en una entrevista en la que también habló de los avances en los últimos cinco años, en el marco de la implementación del acuerdo de paz.



¿En los últimos años cuántas hectáreas se han restituido efectivamente?



Con corte al 28 de febrero de 2022, la Unidad tiene conocimiento de 6.908 sentencias mediante las cuales se han identificado 538.212 hectáreas con orden de restitución o compensación, que representan 10.130 predios de ruta individual y 22 territorios en sentencias de ruta étnica, beneficiando a 78.300 personas. De estas, en el marco del Acuerdo de Paz (26 de septiembre de 2016) y a corte del 28 de febrero, hay 4.642 sentencias, identificando 337.842 hectáreas con orden de restitución o compensación, beneficiando a 51.096 personas.



¿Cómo funciona la compensación?



Para el cumplimiento de órdenes de la ruta individual hay dos medidas judiciales: una es la entrega material del predio en restitución y la segunda es la compensación a través de predio equivalente, compra de predio y pago en dinero; en el marco de la vigencia de la ley, la Unidad ha restituido materialmente 94.190 hectáreas y 21.819 hectáreas fueron atendidas a través de compensación; de este total, dentro del periodo del Acuerdo de Paz se han restituido 48.786 hectáreas y 20.162 han entrado en proceso de compensación.



¿Se alcanzarán a cumplir las metas para estos años antes de la finalización de este gobierno?



Frente a la ruta individual la Unidad ha dado cumplimiento a 28.852 órdenes que corresponden al 84 por ciento de la ejecución; de las cuales 10.226 han sido atendidas en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz.



Por ejemplo, en materia de proyectos productivos, está la implementación de 3.650 proyectos familiares en 23 departamentos; respecto del subsidio de vivienda, hay 5.152 órdenes judiciales dirigidas a la priorización de subsidios en 26 departamentos. En materia de compensación a víctimas, se dio cumplimiento a 898 órdenes, y se cumplieron 243 órdenes judiciales de compensación a terceros de buena fe exenta de culpa reconocidos en sentencias.



¿En qué hay retrasos?

Se presentan algunos retrasos en el cumplimiento de aquellas órdenes donde tienen injerencia las otras entidades de orden nacional y aquellas de orden local como gobernaciones y alcaldías. Los retrasos tienen que ver principalmente con el tema de vivienda rural, también por provisión de bienes públicos como electrificación, vías, educación, etc. También hay dificultades para el acceso a los predios, y altos costos en los materiales para construir vivienda o riesgos naturales porque los predios están en zonas de alto riesgo, todo eso se debe ir depurando.



¿En dónde se han restituido más tierras en los últimos cinco años?



En materia de ruta individual, el 56 por ciento de las sentencias están centradas principalmente cinco departamentos: Antioquia (16 por ciento), Nariño (15 por ciento), Putumayo (9 por ciento), Tolima, Cesar (8 por ciento); mientras que el 44 por ciento restante corresponde a Bolívar, Sucre, Norte de Santander, Caldas, Valle del Cauca, Cauca, Cundinamarca, Caquetá, Risaralda, Huila, Casanare, Atlántico, Chocó, Boyacá, La Guajira, Quindío y Vichada. En materia de ruta étnica, el 41 por ciento de las sentencias emitidas están localizadas en Chocó, el 59 por ciento restante se ubica en los departamentos de Cauca, Putumayo, Cesar, Valle del Cauca, Nariño, Magdalena, Vichada, Caldas y La Guajira.

¿Los 10 años que se amplió la ley son suficientes para cumplir lo que falta?



Hemos recibido en los diez años de vigencia de la ley un poco más de 130.000 solicitudes. De esas, hay resueltos unos 97.000 casos, y quedan por resolver alrededor de unas 30.000 solicitudes en etapa administrativa. Para poderlas tramitar, hay que validar con la Fuerza Pública la intervención en territorio, y hay 17.000 que todavía no tienen la microfocalización que se trabaja con apoyo de la Fuerza Pública. Entonces, lo que queda por atender, que ya está viabilizado con microfocalización, son unas 13.000 solicitudes, y eso lo podemos atender de acá al 2023. El año pasado tuvimos un problema de seguridad, y también hubo pandemia y se suspendieron los términos en procesos judiciales; sin embargo, en este 2022 atenderemos unas 10.000 solicitudes; el año entrante, otro tanto, y así terminar lo que está microfocalizado en 2023.

Andrés Castro, director Unidad de Restitución de Tierras. Foto: Unidad de Restitución de Tierras

¿Hay recursos para ello?



Como la naturaleza del proceso es judicial, las órdenes de restitución son obligatorias, no depende de si hay o no recursos. El Ministerio de Agricultura apropió unos recursos para salir del rezago, ese es el gran reto con miras a la prórroga de la ley a 2031, pero también, el ritmo de avance dependerá mucho de la emisión de sentencias de la Rama Judicial.



¿Qué ha pasado con el caso del asesinato de una comisión de restitución en Meta el año pasado?



A partir del momento en que tuvimos conocimiento de la desaparición de la comisión, adelantamos una diligencia de comunicación en el predio donde estaban las dos solicitantes, una colaboradora de la unidad y el conductor, dimos aviso a las autoridades. Eso tuvo un desenlace fatal, ya que 45 días después los encontraron en una fosa común. Desde el primer momento suspendimos las salidas a terreno y se revisaron los protocolos de seguridad.



¿Se han presentado nuevos casos como este?

Luego de reforzar nuestros protocolos de seguridad se retomaron las salidas en esa región y hasta el momento no ha habido más reportes de más casos. Hasta ese momento habíamos tenido algunos incidentes en algunos territorios, pero no en etapa administrativa, sino en diligencias judiciales donde por el acompañamiento de la Fuerza Pública los grupos ilegales identificaban la comisión de restitución; de hecho, en todo el tiempo han fallecido varios policías en este acompañamiento.



¿En qué están enfocando ahora mismo el trabajo?

Durante los últimos años nos hemos centrado en los temas sociales, así como el trabajo de la mano con la Fuerza Pública para llegar a nuevas zonas del país. En el área social consolidamos el Programa de Atención especial a las Mujeres, la atención a jóvenes y adultos mayores; en nuevos lugares, en casi cuatro años ya superamos las 200 nuevas zonas para atender la restitución; y le apostamos a la sostenibilidad económica de las familias beneficiarias con proyectos productivos y con asegurar la venta de cosechas trabajando con el Ministerio de Agricultura para firmar acuerdos de comercialización. Solo durante este Gobierno hemos logrado 2.400 acuerdos comerciales.

