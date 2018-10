¿Qué hacer en un caso de plagio?/Consultorio Jurídico

EL TIEMPO.COM y la Universidad libre se aliaron para brindar asesoría jurídica y de manera gratuita a casos que consultan los usuarios para que abogados expertos de esta prestigiosa universidad encuentren la solución legal a estos.



En esta ocasión, Pedro Rivero, docente especialista en derecho comercial y experto de la Universidad Libre responde todas las inquietudes sobre las causas y consecuencias jurídicas de la vulneración de los derechos de autor, marcas y patentes en el caso de que usted se vea involucrado en un caso de plagio. Además explica los requisitos y consejos para proteger de plagio cualquier tipo de obra musical, literaria o intelectual.

Paternidad

¿A dónde debo dirigirme a colocar demanda por paternidad y alimentación? y ¿qué requisitos necesito? Vea la respuesta aquí

¿Quisiera saber cuál es el proceso para exigir que el padre de mi hijo lo reconozca legalmente? Mi hijo tiene 5 años y está registrado solo con mis apellidos. Vea la respuesta aquí Vea la respuesta aquí

Pensiones

Mi papá acabó de fallecer. Tengo dos hermanas de 15 y 21 años que están estudiando. Él estaba aportando al fondo de pensiones protección. ¿Esos aportes los podemos pedir al fondo de pensiones? o ¿se debe tramitar la pensión por sustitución? Vea la respuesta aquí

Si un fondo de pensiones liquida mal el bono pensional, aceptan su error y después de dos años siguen respondiendo que continúan en el trámite para reintegrar la diferencia. ¿Qué defensa jurídica puedo usar para que finalmente me devuelvan mi dinero teniendo en cuenta qué es un derecho adquirido? Vea la respuesta aquí

¿Cuándo me pensiono con Colpensiones a mi esposa también le reconocen algún beneficio? Vea la respuesta aquí

Alimentos

Tengo conciliación ante Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por alimentos. Denuncia en la fiscalía por inasistencia alimentaria. Pero el padre de mis hijos de dos y un año, aun así, no les consigna la cuota alimentaria fijada del 50 por ciento de su salario. Cómo no tiene trabajo fijo, ni bienes, no puedo realizar embargo por alimentos, y en la fiscalía me dicen que al no demostrar suficiencia económica me archivan el caso. ¿Puedo hacer algo al respecto? ¿existe otra acción que pueda usar contra él? La abuela tampoco tiene bienes a su nombre. ¿Cómo podría llevar el caso? Vea la respuesta aquí

Seguridad social

Desde que inicié mi vida laboral fui vinculado a la Eps Cruz Blanca y con ella he venido cotizando desde entonces, soy contratista independiente y paso ciertos periodos de tiempo sin hacer pagos debido a la inestabilidad laboral que este tipo de contratos conlleva. Desde hace un año deseo tramitar el traslado de Eps pero Cruz Blanca lo niega debido a que no estoy reportando un grupo familiar completo y sucede que mi grupo familiar está conformado únicamente por mí. En ese orden de ideas mi pregunta es: ¿Qué procedimiento debo llevar a cabo para que la Eps Cruz Blanca me permita hacer este traslado? Vea la respuesta aquí

¿Cómo hago para reclamar mi liquidación, el pago de salud y pensión? Vea la respuesta aquí

Divorcio

Llevo 18 años viviendo en unión libre, y estamos en proceso de separación, los bienes adquiridos durante este tiempo figuran a nombre de ella, ¿qué debo hacer para qué se dividan equitativamente? Vea la respuesta aquí

Derecho inmobiliario

Hace 14 meses hice un contrato de venta de posesión y cesión de derechos por un lote de 48 metros por el que pagué $23.250.000. Este hace parte de uno más grande que tiene problemas porque está embargado, y dicen que quien loteo y vendió no tiene derechos sobre este terreno, ¿qué acciones debo tomar para que se devuelva mi dinero o debo poner abogado por la pertenencia como comprador de buena fe? Vea la respuesta aquí

Laboral

Soy una mujer de 42 años, administradora financiera graduada en el año 2016, trabajé 17 años en bancos, estoy reportada en centrales de riesgo y no ha sido posible poder vincularme nuevamente a una entidad financiera por este motivo. Siento que tengo vulnerado mi derecho al trabajo. ¿Es legal que las entidades financieras no vinculen laboralmente a una persona por el hecho de estar reportada en las centrales de riesgo? Vea la respuesta aquí