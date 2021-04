Tiene vocación y quiere ser Policía, estos son los requisitos

La base de la Policía Nacional son los patrulleros, cerca de 97.000, hombres y mujeres que se encargan de la seguridad ciudadana y que en la mayoría de los casos están al frente de patrullar las calles, y de hacer presencia en cada cuadrante.



Para ser Policía, lo primero es la vocación de servicio a la comunidad, ha dicho el director de la institución, el general Jorge Luis Vargas. De hecho, en la primera semana de mayo se abrirá un nuevo proceso de incorporación, aquí le contamos los requisitos para ingresar.

Para aspirar a ingresar a la Policía Nacional en grado de patrulleros, tanto hombres como mujeres deben:



Ser colombiano (a).

Título de bachiller (para el caso de títulos de instituciones educativas extranjeras, deberán estar convalidados por la autoridad competente en Colombia).

Tener mínimo 17 años, seis meses de edad siempre que cumpla la mayoría de edad en el primer semestre de formación y hasta 27 años.

Si se acredita título de educación técnica profesional, tecnológica o profesional universitario, hasta 30 años.



Soltero (a) o casado (a), en ambos casos hasta con un hijo.

Puntaje Icfes igual o superior a 40 puntos (en las áreas de lectura crítica, matemáticas, lenguaje y ciencias sociales) o su equivalente en las pruebas Saber 11 o promedio académico de pregrado o postgrado igual o superior a 3.8 (escala de 0 a 5) o su equivalente; si el aspirante no reúne este requisito podrá participar en el proceso y su selección será potestativo del consejo de admisiones de acuerdo con su desempeño en el proceso.

No haber sido condenado a penas establecidas en el sistema penal.

No tener antecedentes disciplinarios o fiscales.

No estar incurso en indagaciones o investigaciones en materia penal, disciplinaria o fiscal.



Otros requisitos

No tener multa pendiente de pago derivada de la imposición de una medida correctiva en el ámbito de los comportamientos contrarios a la convivencia, de conformidad con lo estipulado en la Ley 1801 de 2016 o la norma que la modifique, adicione o derogue (antes de llegar al consejo de admisiones).



No tener multa pendiente de pago derivada de una infracción de tránsito de conformidad con lo estipulado en la Ley 769 de 2002 o la norma que la modifique, adicione o derogue (antes de llegar al consejo de admisiones).



No se requiere contar con licencias de conducción. Quien presente licencia de conducción, contará con un aspecto positivo adicional en el puntaje final dentro del proceso de incorporación.



