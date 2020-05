Estos son los requisitos para los nuevos subsidios de vivienda

El Gobierno Nacional, a través de los Ministerios de Vivienda y Hacienda, anunció una nueva medida para reactivar la economía colombiana y ayudar a la dinamización del sector de la construcción: se trata de 200 mil unidades de vivienda, que se podrán comprar con subsidio del Gobierno Nacional de aquí a los próximos dos años.

100 mil subsidios estarán destinados a viviendas de interés social y los otros 100 mil a viviendas que no son de interés social. El nuevo paquete de subsidios estará a disposición de los compradores desde el segundo semestre de 2020 y se estima que al menos un millón de colombianos puedan beneficiarse de este subsidio.



El viceministro de vivienda, Carlos Ruiz, explicó que 100 mil de esos subsidios van a estar a través de los mecanismos ya vigentes: es decir, a través de ‘Mi casa ya’ y van a estar orientados a la compra de vivienda de interés social.(Lea también: Cómo beneficiarse de los 200.000 subsidios para comprar vivienda)

¿Cuáles son los requisitos para los subsidios VIS?

- La persona debe ganar 4 salarios mínimos.



- Si ya aplicó con 'Mi casa ya' no puede acceder a este beneficio.



- No ser propietarios de una vivienda en el territorio nacional.



- El valor de la vivienda debe ser hasta máximo 135 salarios mínimos.



- No ser beneficiario de un subsidio familiar de vivienda otorgado por una Caja de Compensación Familiar.



- No haber sido beneficiarios de un subsidio otorgado por el Gobierno.



- No haber sido beneficiarios a cualquier título, de las coberturas de tasa de interés.



- Contar con un crédito aprobado para la adquisición de una solución de vivienda o contar con una carta de aprobación de un leasing habitacional emitida por un establecimiento de crédito o el Fondo Nacional del Ahorro.

La novedad es que los otros 100 mil subsidios van a ser para la compra de vivienda No VIS, es decir para la población de clase media.

¿Cuáles son los requisitos para el subsidio no VIS?

- Pueden acceder las personas que quieran. Incluso si se tiene casa propia. Pero se debe comprar una vivienda nueva.



- Si ya es beneficiario del programa 'Mi casa ya' puede acceder a este beneficio solo para adquirir una vivienda no VIS.



- El valor de la vivienda debe ser hasta máximo 430 millones de pesos.



- Todos los colombianos pueden acceder independiente de su nivel de ingreso.



- Debe tener reunida la cuota inicial, debido a que hay un segmento mayor de la población que hace parte de la clase media.(Le puede interesar: ¿Cuántas personas han accedido al subsidio de desempleo en Colombia?)

Ruiz también explico que 60 mil de los 100 mil cupos de subsidio no VIS estarán orientados a la compra de primera vivienda, es decir, solo para los que no tengan ninguna propiedad.

