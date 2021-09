¿Enviar carta de renuncia o esperar a ser despedido?

Es posible que una persona se encuentre en una situación en su lugar de trabajo en la que no sabe si es mejor renunciar o esperara que lo despidan. Estos son algunos elementos que se deben tener en cuenta en esos escenarios.



(Le puede interesar: ¿Qué hacer si me están obligando a renunciar?)

Lo anterior, porque los efectos de ambas decisiones son diferentes. Por un lado, si una persona renuncia por cuenta propia, se trata de una decisión voluntaria y unilateral que no genera consecuencias para la empresa, como sí sucede con el despido.



Esto, porque si una empresa despide a uno de sus empleados con contrato indefinido, debe justificar la decisión y alegar una justa causa para no tener que pagar la indemnización por despido injusto.



(Le puede interesar: Soy teletrabajador ¿Cómo saber si me están violando mis derechos laborales?)



En esas condiciones, un escenario posible sería el de llegar a un acuerdo con el empleador y terminar en buenos términos si el trabajador cree que incurrió en una de las causales que le permiten a su empresa despedirlo.



Ahora, si hay los elementos probatorios para justificar la justa causa, sería mejor esperar a ser despedido ya que esto vendría con la respectiva indemnización, incluso si toca acudir a los jueces para ello mediante una demanda.



​(Le puede interesar: Si tengo dos trabajos,¿es obligatorio pagar seguridad social en ambos?)

Lea más noticias de Justicia

-¿Va a incluir a alguien en las escrituras de su casa?



-Este es el plazo para poner una demanda por infidelidad



-Pasos para recuperar a un menor que está bajo la protección del ICBF