Atención: vuelven las jornadas de amnistía para remisos

En Colombia los hombres mayores de 18 años y hasta faltando un día para cumplir los 24 tienen la obligación de definir su situación militar.



El Gobierno ha dispuesto varios beneficios para que los jóvenes presten el servicio militar, y en caso de no ser aptos, o de no incorporarse, está el pago de la cuota compensatoria para la libreta militar.

Al cumplir los 24 años y no haber definido la situación militar los hombres entran en la categoría de remisos, que, entre otras, acarrea una multa anual.

(Por contexto, lo invitamos a leer: ¿Cómo obtener amnistía si usted es remiso del Ejército Nacional?)

La buena noticia la dio el ministro de la Defensa, Diego Molano Aponte, quien confirmó que se expidió la Resolución 1528 del 20 de mayo de 2021, que amplía por dos años más la aplicabilidad de la Ley de Amnistía y que le ordena al Comando de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército Nacional “convocar las jornadas dirigidas hacia los colombianos infractores de la Ley”.



EL TIEMPO consultó con dicho comando, el cual confirmó que se esta preparando la logística para adelantar las jornadas de amnistía y además que el pago de compensación estará en 132 mil pesos.

"Muchos de estos ciudadanos suman multas millonarias pero con esta amnistía solo pagaran la cuota compensatoria - 132 mil pesos - y obtendrán su libreta", dijo la fuente de reclutamiento.



(De seguro le interesa leer: Presidente de Haití se salvó de un ataque armado 17 días antes de su muerte)

De acuerdo con el ministro -durante su citación ayer ante la Comisión Primera del Senado- "hoy tenemos 680 mil infractores de la Ley que necesitan definir su situación militar, la mayoría de ellos jóvenes entre los 29 a 40 años”.



El funcionario reconoció que no tener definida la situación militar "constituye un problema que se convierte en una trampa de pobreza, sin posibilidades, por ejemplo, de ingresar a la universidad u obtener créditos”.



De igual forma, Molano aseguró que se está trabajando en una solución a un inconveniente del software destinado para los trámites de la definición de la situación militar.



(Un tema de actualidad: Tras 2 años, no avanza caso por muerte de militares en revista aérea)



“Entre los meses de octubre y noviembre del 2019 se presentó un problema de carga información en uno de los procesos de transmisión de información, al cambio de Data Center, este error obligó a recomponer el servicio y ponerlo en operación", explicó.



(Le sugerimos leer: Sigue amnistía para remisos; con el pago de $132.000 tendrá libreta)



Por lo que señaló que se está buscando resolver el tema para que la información repose dentro del propio sistema de talento humano, con servidores de la institución, y con desarrollos propios del Ministerio Defensa y dentro del Comando General, para no depender de terceros.



En Twitter: @JusticiaET