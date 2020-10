Sigue amnistía para remisos, con el pago de $132 mil tendrá libreta

En el país, hay cerca de 680 mil hombres, mayores de 24 años, que no han definido su situación militar y que entraron a ser catalogados como remisos.



En Colombia, los hombres entre los 18 y 24 años , deben prestar el servicio militar, y de acuerdo a determinadas circunstancias, pagar por los derechos de la libreta. Quien no lo hace, se considera como remiso, y se expone a una sanción monetaria que crece cada año.

Precisamente, para facilitar una solución a la situación militar de los llamados remisos, el comando de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército Nacional, atendiendo la Ley 1961 de 2019, lanzó una amnistía que exonera del pago de intereses a los infractores, y con la presentación de ciertos documentos y el pago de 132 mil pesos quedará al día y tendrá su libreta militar.



Esta amnistía se mantendrá hasta el 27 de diciembre de este año, y los interesados se pueden acercar a los 60 Distritos Militares de Reclutamiento.

¿Cuáles son los beneficios de la Ley de Amnistía?

Son tres: la condonación total en el pago de las multas, la condonación total en el pago de la cuota de compensación militar, lo que se traduce en que el ciudadano solo deberá cancelar los costos de la elaboración de la tarjeta militar que es equivale al 15 por ciento de un SMLMV, es decir $132.000 pesos.

¿Qué papeles se deben presentar?

El interesado se debe presentar ante la autoridad de reclutamiento con dos fotocopias de la cédula de ciudadanía, registro civil de nacimiento, acta y diploma de grado de bachiller, si aplica, una fotografía de 3X4 fondo azul (en corbata, grabada en un CD, en formato JPG y que no exceda 1MB), soporte de exoneración de ley, si aplica, una carpeta cuatro aletas blanca esmaltada y $132.000 pesos, por concepto de elaboración de la Tarjeta Militar.

Soy remiso si cumplo con las siguientes condiciones:

Ciudadanos que realizaron el proceso de inscripción extemporáneamente en vigencia

de la Ley 48 de 1993 y hasta antes del 3 de agosto de 2017.



Ciudadanos citados y que no asistieron a la primera evaluación de aptitud psicofísica

en vigencia de la Ley 48 de 1993 y hasta el 3 de agosto de 2017.



Ciudadanos aptos que habiendo sido citados a concentración para incorporación no se

presentaron a la fecha, lugar y hora indicada por el servicio de reclutamiento y

movilización (Remisos).



Ciudadanos mayores de edad, que fueron aplazados por estar cursando estudios de

bachillerato y no se presentaron a definir su situación militar, una vez obtuvieron su

título de bachiller a partir de la vigencia de la Ley 1861 de 2017.



Ciudadanos con recibo de cuota de compensación militar que no hayan realizado el

pago de forma oportuna o en los plazos fijados en el mismo (Ley 48/1993 - Ley

1184/2008).



Además de la calidad de infractor con o sin multa, el ciudadano debe demostrar que se

encuentra en una o más de las causales de exoneración dispuestas en el artículo 12 de

la Ley 1861 de 2017 o ser mayor de 24 años de edad.

¿Dónde puedo revisar si soy remiso?

Puede ingresara a la página web: www.libretamilitar.mil.co y encontrará la información solicitada.

