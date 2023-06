La última normativa con respecto al etiquetado de alimentos en Colombia, es la Resolución 0254 de febrero de 2023, la cual corrige algunos yerros con respecto a las anteriores, pero que contiene todas las normas referentes a este tema. En su artículo 32, el que fue modificado en este año, indica que los sellos frontales de advertencia en los productos, deben especificar los límites de contenido de nutrientes, la cantidad de unidades y cómo realizar los cálculos de estas.

Así mismo, el portal ‘Asuntos Legales’ reitera que en estas modificaciones se excluyó la regulación a los alimentos sin procesar, los mínimamente procesados, los artesanales típicos; también se incluye la definición de los alimentos denominados ‘mínimamente procesados’ y las ‘bebidas y alimentos típicos procesados’ y otros más.



Por otra parte, la resolución anota que si un producto cuenta con más de un sello de advertencia, este no puede declarar que tiene propiedades nutricionales.



La Resolución 2492, anterior a la del 2023, establece que todas las disposiciones con respecto al etiquetado de los productos empiezan a regir a partir del 14 de junio de 2023.



Los alimentos empacados y en envase, que no hayan cumplido con la norma de etiquetado frontal de advertencia y la nutricional, deberán ser retirados por el fabricante, importador y comercializador a partir del 15 de junio de 2024, es decir, todos los fabricantes tienen un año para acogerse a esta normativa.

Las empresas tienen ciertos plazos para poner los sellos frontales en sus productos. Foto: iStock

En cuanto a lo referente a envases retornables, en el 2027 estos deberán contar con todas las exigencias que anota la resolución, lo que incluye que el sello frontal de advertencia debe estar en un sticker o en la tapa en los envases que no pueden evidenciarlo en la parte frontal.



Así mismo, la Resolución 0254 de febrero de 2023 declara la fecha límite que tiene las empresas que tenían etiquetas regidas por la anterior norma - Resolución 333 de 2011 o la Resolución 810 de 2021- para que soliciten al Invima una autorización para agotar su inventario por un año, es decir, desde el 14 de junio de 2023 hasta ese día en el 2024.



Si una empresa, no solicitó esta autorización antes del 28 de febrero de 2023, puede seguir utilizando estas etiquetas hasta diciembre de este año, fecha después de la cual deberá solicitar permiso al Invima y será esta entidad la que define si se lo concede o no.

¿Cuáles son los alimentos ultraprocesados y cuáles sus riesgos?

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

