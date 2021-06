Los puntos claves de la reforma de la Policía que anunció el Gobierno

Buscando una Policía más cercana a los ciudadanos, con un refuerzo en el respeto por los derechos humanos, transparencia y mejores condiciones para los uniformados, el presidente Iván Duque, junto con el ministro de Defensa Nacional, Diego Molano, y el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, anunció este domingo los pilares que tendrá una reforma de la Policía.



“Le he dado instrucciones claras al ministro de Defensa, Diego Molano, para modernizar la estructura orgánica del Ministerio de Defensa, a costo cero, donde le daremos a la seguridad ciudadana, a la seguridad pública, un énfasis incuestionable, y dentro de ese énfasis, el trabajo con nuestra Policía Nacional, donde esté esa cercanía con el ciudadano”, anunció el Presidente.



La reforma se hará mediante un proyecto de ley, que será radicado en el Congreso el 20 de julio y a través de decretos. Con todo esto, la transformación de la institución y del Ministerio de Defensa se llevará a cabo a través de 10 líneas de acción. Una de esas es la creación de la Dirección de Derechos Humanos y DIH, así como un Observatorio de Derechos Humanos en la Policía. En este mismo punto, se contempla transversalizar el enfoque de género.



De otro lado, se hará un nuevo Estatuto Disciplinario, con el que se priorizará la investigación disciplinaria en casos relacionados con violaciones a los derechos humanos. También habrá cambios en la Inspección General y se implementará un nuevo sistema de recepción y seguimiento a las quejas y denuncias, que será de consulta pública de los ciudadanos, para dar una mayor atención a las faltas.

Se reformará el Viceministerio de Políticas para tener un Viceministerio de Políticas de Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana, que trabajará para consolidar la seguridad ciudadana FACEBOOK

Un punto clave es una reestructuración del Ministerio de Defensa, que ahora se llamará Ministerio de Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana. En la cartera se creará un viceministerio y una Dirección de Educación de la Policía Nacional, para fortalecer programas profesionales.



“Se reformará el Viceministerio de Políticas para tener un Viceministerio de Políticas de Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana, que trabajará con todas las autoridades y administraciones, y con el Ministerio del Interior articulando mecanismos que permitan consolidar la seguridad ciudadana”, destacó el ministro Molano.



En cuanto al mejoramiento de las condiciones de los uniformados, el director de la Policía afirmó que se abrirán 10.000 plazas más para el ascenso de patrulleros a subintendentes, “vamos a privilegiar la antigüedad de los patrulleros que no han ascendido en estos años”, dijo el general Vargas.

Entre los cambios anunciados ayer está que el uniforme de los policías dejará de ser verde y pasará a ser azul. Foto: Presidencia

Además, en otro proyecto de ley que ya cursa en el Congreso, el Ministerio de Hacienda dio su aval para un aumento en el salario de los patrulleros, dijo Vargas, que añadió que se trabaja también en un amplio programa de salud mental para los uniformados “que haga que la carrera de policía no sea una profesión sino una forma de vida”.



En esta transformación de la Policía se busca contar con amplia participación de la sociedad civil, por ello, este domingo el director de la institución anunció que habrá un acompañamiento de universidades y líderes comunitarios para que la certificación que obtienen los uniformados “obedezca a lo que los ciudadanos están esperando de sus policías”.



Para el fortalecimiento de los procedimientos que realiza el Esmad, se convocará a países amigos a fin de recibir recomendaciones de expertos internacionales sobre los protocolos de mediación, uso de la fuerza e intervención. Además, los policías deberán certificarse anualmente en competencias en el uso de la fuerza y derechos humanos.



Otro punto tiene que ver con la transparencia en su actuar, para ello se avanzará en la instalación de bodycams –cámaras que van en el uniforme–, para que los procedimientos queden grabados, todo a través de sistemas integrados.

Además, como ya se había anunciado, habrá un cambio en el uniforme de los policías. El nuevo uniforme, que será azul y cuyo piloto comenzará este mes en siete ciudades, tendrá un código QR para que los ciudadanos puedan escanearlo y saber quién es ese policía, a dónde está asignado y su identificación.

De otra parte, se anunció una normativa sobre armas no letales y armas traumáticas en Colombia. Al respecto, el ministro de Defensa dijo que se tendrá un marco legal para el uso y comercio de este tipo de armas, de las cuales se han incautado 717 en medio del paro nacional, con corte al 5 de junio. “Iniciaremos con un proyecto de ley y expediremos un decreto que reglamente las armas traumáticas”, señaló.



“Con estas determinaciones, se marca un nuevo hito histórico para que nuestra Policía, fuerte, vigorosa, transparente, cercana, leal, siga sembrando en cada hogar de Colombia un sentido de tranquilidad”, concluyó Duque frente a los cambios que vendrán para esa institución.

El anuncio fue elogiado, y también criticado, en varios sectores

También habrá cambios de colores en las patrullas, motocicletas y otros medios de transporte que usan los uniformados. Foto: Presidencia

El anuncio sobre las bases de la reforma de la Policía que tramitará el Gobierno ya generó reacciones, tanto a favor como críticas.



El secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, destacó los anuncios como un primer paso de “reconocer la necesidad de reforma de la Policía para proteger y respetar los DD. HH.”. Añadió que se requieren cambios más profundos y que desde Bogotá están listos para sumar.



Por su lado, la representante a la Cámara María José Pizarro, que es de oposición, celebró este avance. “Importante apertura para una reforma, invitamos a debatir otros aspectos de fondo que planteamos en los cuatro proyectos de ley que tenemos radicados en el Congreso”, señaló.

Anuncios reforma #Policía: otro logro del #ParoNacional.



Importante apertura para una #ReformaPoliciaYa, invitamos a debatir otros aspectos de fondo que planteamos en los 4 proyectos de ley que tenemos radicados en el Congreso. — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) June 6, 2021

Dijo así mismo que los anuncios deben revisarse con atención y “no pueden quedarse solo como titulares o una estrategia para la visita de la CIDH; esperamos sean la puerta para una reforma integral”.



El senador del Centro Democrático Ciro Ramírez consideró que es normal que una entidad como la Policía “tenga una constante evaluación y modernización, cumpliendo los estándares del uso de la fuerza y los derechos humanos, pero eso no quiere decir que no deba cumplir con los mandatos legales y constitucionales del país, que es preservar el orden público, y más en estos momentos”.



Fernando Posada, analista político, recordó que desde muchos sectores se ha pedido una reforma de la institución, pero que quedan dudas por resolver, como si la iniciativa del Gobierno solucionará “los problemas en la cadena de mando entre alcaldes y comandantes de policía de las ciudades”.



Frente a la revisión de los protocolos para el uso legítimo de la fuerza, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal manifestó: “No entiendo por qué no ‘revisa’ las tres millones de armas ilegales con las que matan a la población civil y a soldados y policías”.



La abogada experta en derecho internacional de los derechos humanos Silvia Serrano consideró que “lo que se necesita es una reforma profunda a la Policía a través de diálogo amplio, no anunciando 2 o 3 cosas básicas en la víspera de la visita de la CIDH”. Para ella, la Policía debería salir del Ministerio de Defensa.



Y Juanita Goebertus, representante por el partido Alianza Verde, cree equivocado hacer una reforma “sin un proceso amplio de escucha y discusión con todos los sectores”.

Ascensos de uniformados

Los anuncios sobre la reforma de la Policía se dieron en la ceremonia de graduación del curso 114 de oficiales Carlos Holmes Trujillo García, del que hicieron parte 134 subtenientes, incluidos 37 mujeres y 97 hombres; 101 de los nuevos oficiales son jóvenes entre los 18 y 22 años de edad.



El curso 114, nombrado en memoria del exministro de Defensa que murió por covid-19, incluye a tres patrulleros que fueron promovidos desde el nivel ejecutivo y a 13 profesionales en contaduría, agronomía, sicología, veterinaria, ingeniería biomédica, licenciatura en educación, músico profesional y aviación comercial.



Los nuevos oficiales son, a la vez, graduandos en derechos humanos y cursaron seminarios sobre el uso de la fuerza.

