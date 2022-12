Las festividades de fin de año empujan la economía nacional ya que los trabajadores formales reciben el pago de su 'prima navideña' y de la quincena, dinero que en muchas familias se invierte en la compra de ropa, enceres, juguetes y hasta en unos días de descanso o vacaciones.



Pero paralelo a ello, los delincuentes están atentos a la oportunidad de hurtar su dinero; por eso, la Policía Nacional hace las siguientes recomendaciones para evitar ser víctimas de los "amigos de lo ajeno".



De acuerdo con la Policía, "la discreción y la precaución son las mejores aliadas para cuidar su dinero", en esa línea, no es oportuno retirar en los cajeros cantidades excesivas de dinero.



Eso puede llamar la atención de los delincuentes que "saben perfilar el nerviosismo de los ciudadanos cuando llevan dinero en efectivo", señala la institución.



De igual forma, recuerdan que en los bancos se puede pedir el acompañamiento de la Policía llamando a la línea 123 cuando se va a retirar en efectivo altas sumas.



De hecho, la recomendación es hacer las transacciones a través de las plataformas de los bancos, manteniendo las precauciones de verificación del portal. Otra opción puede ser que solicite cheques de gerencia en lugar de dinero en efectivo.

Otra medida de seguridad es frente a la utilización de los cajeros automáticos, la sugerencia es buscar "uno que esté en una zona que brinde mayor seguridad", por ejemplo, dentro de un centro comercial.



De igual forma, recomiendan verificar que el cajero no tenga elementos extraños. "No permita ni solicite ayuda de terceros, no preste su tarjeta, ni revele su clave", señala la Policía.



Si la transacción la va a realizar en un banco, la Policía recomienda que mire quién está a su lado y solo entregue su dinero a los cajeros.



"Antes de salir del banco guarde bien su dinero, ojalá distribuido en varias partes del cuerpo, y al salir observe que no haya personas sospechosas", sugiere la Policía.



Además, es importante que cualquier duda que tenga la resuelva directamente con un funcionario de la entidad crediticia en la caja, no fuera de ella.



Cuando vaya a retirar dinero de entidades financieras también se recomienda que lo haga acompañado de otra persona de su confianza, que le pueda ayudar a advertir situaciones de riesgo.



Dentro del banco también es importante esar atento a cualquier actitud sospechosa de personas que se encuentren en el área del público, e informar oportunamente a las autoridades y a los funcionarios del banco.



Finalmente, se recomienda no divulgar las transacciones que va a realizar y que maneje confidencialmente sus operaciones financieras.

