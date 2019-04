Si va a pedir la visa para Estados Unidos siga estas recomendaciones

Este jueves, la embajada de Estados Unidos en Bogotá anunció que revocará 2.200 visas por haber sido tramitadas de manera fraudulenta. Estos ciudadanos, según las autoridades, pagaron a una red delincuencial para que adaptara su perfil a uno que garantizara la aprobación del documento.

Aunque existen agencias que prestan servicios para ayudar en el diligenciamiento del formulario y la preparación de los documentos para sustentar la solicitud de visa, y esto, mientras se base en la verdad, no es ilegal, debe saber que no es necesario pagar por esos trámites, pues usted mismo puede llenar el formulario y agendar la cita para pedir la visa.



No existe ninguna garantía completa de la aprobación de la misma, pero si cumple con los criterios que ese país considera relevantes para permitir visitas a su territorio, lo más probable es que le otorguen la visa.



De hecho, la página de la embajada dice que obtener la visa no es cuestión de suerte: “La suerte no tiene nada que ver con el resultado de su entrevista. Los oficiales consulares toman su decisión basados únicamente en la ley, las regulaciones y las políticas del Departamento de Estado estadounidense”.



Estas son algunas recomendaciones que hace la embajada de Estados Unidos a la hora de pedir la visa:

1. Sea honesto

Decir siempre la verdad sobre los motivos de su viaje, y sus condiciones personales y económicas es el primer requisito de EE. UU. para conceder la visa.

2. Sus respuestas escritas y orales deben ser coherentes

Tanto en el formulario como en la entrevista debe responder coherentemente a las preguntas que se le hacen sobre el plan de viaje, pues las imprecisiones harán que los cónsules consideren que usted no ha sido sincero y tiene otras intenciones, diferentes a las expresadas en los documentos, en su viaje a Estados Unidos.

3. Diligencie debidamente el formulario DS-160

Para obtener una visa de no inmigrante -cuando va como turista, a hacer negocios, a estudiar, a una convención- es decir, cuando su pretensión no es radicarse en Estados Unidos debe diligenciar el formulario DS-160.



Para ello prepare previamente todos los documentos y datos de su viaje, así será mucho más fácil llenar el formulario. Esa misma información la debe tener presente el día de la entrevista.



Tenga en cuenta que si tiene familiares en Estados Unidos y se quedará donde ellos debe mencionarlo en el formulario y en la entrevista, pues las autoridades migratorias pueden tener registrada esa información y negarlo será una falta a los requisitos que exige ese país para otorgar la visa.



Así mismo, si quiere viajar en condición de estudiante o a participar en algún evento relacionado con su trabajo debe sustentarlo y llevar a la entrevista la carta de aceptación a la institución educativa o de invitación a la convención.



Existen más de 20 tipos de visa de no inmigrante por eso es muy importante que identifique debidamente la categoría a la que debe aplicar.



En la página web de la embajada está toda la información de leyes, regulaciones y políticas relacionadas con el proceso de solicitud de la visa y las respuestas a las preguntas más frecuentes que se hacen los solicitantes.

4. No compre tiquetes antes de obtener la visa

La embajada de Estados Unidos es muy clara en sugerir a los solicitantes que no compren tiquetes aéreos antes de que se le otorgue la visa pues podría perder el dinero en caso de que no se la otorguen.



