Claves para la prevención de accidentes en las vías

Partiendo de la base de que los siniestros viales se podrían evitar, las autoridades han sido enfáticas en recordar algunas recomendaciones que pueden prevenir estos hechos, sobre todo en épocas de alta movilidad como el comienzo de año.



De acuerdo con Luis Lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, es fundamental que quienes van a viajar en carro hagan una revisión mecánica y documental previa.

También es importante hacer una planeación general del viaje, para asegurar que no haya recorridos de más de 2 horas que puedan ocasionar microsueños.



Según ha dado a conocer la agencia, revisar el líquido de frenos y verificar que las llantas no estén lisas es otro de los infaltables a la hora de viajar. Asimismo, hay que cerciorarse de que el limpiabrisas tenga líquido suficiente y sus escobillas no estén desgastadas, para no sufrir imprevistos de visibilidad a la hora de conducir.



De acuerdo con las sugerencias de la Policía, hay que evitar consumir alimentos en exceso durante el viaje, ya que producen sueño, por lo cual es preferible beber agua. También debe procurarse no llevar sobrecupo ni sobrepeso, y corroborar que los ocupantes del vehículo utilicen el cinturón de seguridad.

La autoridad recuerda llevar los niños menores de 10 años en sillas de retención infantil en el asiento de atrás. Lota reiteró: “La protección de la vida en las vías es fundamental. Nunca conduzcamos bajo los efectos del alcohol o el denominado guayabo”.



En el caso de quienes se movilizan en motocicletas, la Policía señala que es un vehículo para dos personas, por eso exceder su capacidad es de alto riesgo.



En caso de que se presenten lluvias, las autoridades recomiendan reducir la velocidad, por lo menos a la mitad del límite permitido, y mantener las luces encendidas. Si se moviliza en carro bajo estas condiciones, no olvide usar el aire acondicionado, en la opción de desempañador.

Dados los lamentables siniestros que han involucrado la vida de ciclistas, las autoridades han reiterado que los conductores de otros vehículos deben respetar la distancia de 1,5 metros.



En cuanto a los biciusuarios, deben portar elementos de seguridad como el casco y reflectivos, transitar por la derecha de las vías y a una distancia no mayor a un metro del andén. Además, cuando transitan en grupo, se les recomienda a los ciclistas hacerlo uno detrás del otro.



