En un concepto de 9 páginas, el Consejo Superior de Política Criminal (CSPC) explicó por qué considera inconveniente el proyecto de ley estatutaria No 021 de 2021 Cámara 'Por la cual se fortalece la Administración de Justicia en beneficio de los niños, niñas y adolescentes, se crean Unidades Especializadas de Justicia para la Infancia y la Adolescencia y se ordena la implementación de estrategias de prevención'.



La iniciativa busca “disminuir la impunidad y lograr la eficiencia en la justicia de los delitos que se cometen contra los niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo la institucionalidad para la investigación y sanción de los delitos, de forma que se materialice la prevalencia de sus derechos”.

No obstante, para el CSPC, órgano asesor del gobierno en la política criminal del Estado y por el cual deben pasar todos los proyectos de ley que versen sobre esta materia, esta iniciativa no debería ser aprobada.



El Consejo explicó que si bien el proyecto de ley guarda relación con las disposiciones constitucionales y legales, no es necesario porque ya existen normas y entidades que tienen unidades especializadas en la prevalencia y defensa de los menores de edad.



El organismo también criticó que en la exposición de motivos del proyecto no se citan "las razones o fundamentos jurídicos, técnicos, financieros y de política criminal que legitimen y justifiquen la validación de esta iniciativa" y que más bien se queda "en una reflexión superficial y que en últimas no resulta suficiente".



Puntualmente, sobre el objetivo de la iniciativa de disminuir la impunidad en los delitos contra los menores de edad, el CSPC dijo que en la Ley ya har normas como la ley 906 de 2004 Código de Procedimiento Penal, Ley 1098 de 2006 Código de Infancia y Adolescencia, y varias más que tienen ese mismo propósito.



Así mismo, sobre la creación de unidades especialidas de investigación, el concepto menciona que esto "no es viable desde ningún punto de vista" porque no se tuvo en cuenta la normatividad existente y porque "no están claras las medidas de funcionamiento, los recursos a utilizar, el personal humano que desarrollará las funciones, modo de escogencia del mismo, infraestructura y dinámica económica para su puesta en marcha".



El Consejo añaió: "No se presenta en la exposición de motivos, los argumentos investigativos, ni técnicos que indiquen como se reduciría la impunidad, con la creación de las unidades investigativas y sancionatorias frente a la vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes".



Del mismo modo se cuestionó que en la exposición de motivos del proyecto de ley se presentaron algunos ejemplos internacionales que han contribuido a mitigar la ocurrencia de casos de abuso sexual infantil, pero aunque esos ejemplos son importantes, "no aplica en Colombia respecto a la realidad territorial, ya que no se analizaron las diferentes unidades existentes".

