Radican proyecto para regular cadena perpetua a violadores de niños

En el Senado de la República fue radicado este martes el proyecto de ley para regular la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad.



La iniciativa fue radicada por el ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela.

Este proyecto contempla que quienes sean condenados a esta pena tengan una revisión de su sentencia tras cumplir 25 años de cárcel efectiva; pero esa revisión es de la resocialización y no implica la salida inmediata del condenado.



Si el concepto del juez que revisa la condena es positivo, su sentencia se cambia por una "pena temporal" que no podrá ser inferior a las penas máximas establecidas en la ley para los delitos. El Código Penal establece que las penas máximas para los delitos en general son 50 años, pero pueden llegar hasta 60 años si hay concurso, es decir, si se cometen varios delitos en el mismo crimen.

Con esto lo mínimo que una persona condenada por estos hechos purgaría son 50 años de cárcel.



Si el juez decide no revisar la condena perpetua tras 25 años de pena cumplida, pasados otros 10 años el condenado podrá volver a pedir que se revise su sentencia.

De otro lado, la pena perpetua solo aplicará sobre el autor o determinador de los hechos, que haya actuado con dolo directo y en los casos se haya consumado la conducta. Es decir, no aplicaría para tentativa de abuso sexual u homicidio de niños.



No se aplicará esta condena a menores de 18 años y la pena de prisión perpetua no tendrá el subrogado de prisión domiciliaria, no procederán acuerdos o negociaciones con la Fiscalía, ni habrá permisos de salida de la cárcel para estos condenados.

