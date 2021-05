¿Quién hereda los bienes de un hermano soltero?

En Colombia, las normas sobre cómo funcionan las herencias de alguien que ya falleció están en el Código Civil, una ley que regula diversos aspectos de la sociedad y que fue expedida en 1873.

Entre los más de 2.600 artículos que tiene este Código, el Título II de esta norma contiene las reglas sobre la sucesión de los bienes de una persona que falleció.



El abogado civilista Helí Abel Torrado explicó que el Código establece un orden sucesorial, en el cual en primer lugar están los descendientes, en segundo los ascendientes más próximos y en un tercer nivel están los hermanos.

Así, el artículo 1.045 del Código Civil establece en el primer orden sucesorial a "los descendientes de grado más próximo", de este se excluyen a todos los otros herederos. Los descendientes recibirán entre ellos iguales cuotas de la herencia.



En el segundo orden hereditario, que define el artículo 1.046, se establece: "Si el difunto no deja posteridad, le sucederán sus ascendientes de grado más próximo, sus padres adoptantes".

En el tercer orden hereditario, que está en el artículo 1.047, están los hermanos. El Código Civil dice: "Si el difunto no deja descendientes ni ascendientes, ni hijos adoptivos, ni padres adoptantes, le sucederán sus hermanos y su cónyuge".



En este caso, la herencia se divide la mitad para el o la cónyuge y la otra mitad para los hermanos. Pero si el fallecido no tenía compañero permanente, toda la herencia es para los hermanos, y viceversa.



También hay un cuarto y quinto orden hereditario, definidos en el artículo 1.051 del Código Civil. En el primer caso, la norma señala que "a falta de descendientes, ascendientes, hijos adoptivos, padres adoptantes, hermanos y cónyuges, suceden al difunto los hijos de sus hermanos".



En el segundo caso, si no hay ninguno de los anteriores, la herencia será del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

