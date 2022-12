Una reciente decisión de la Corte Suprema dejó en claro que si un empleador nunca afilia a sus trabajadores al Sistema General de Seguridad Social en Salud deberá asumir el pago de la pensión que le corresponda a la persona.



Así lo dijo al estudiar el caso de una trabajadora doméstica que falleció y sus hijos reclamaron ante Colpensiones la pensión de sobrevivientes, la cual fue negada por no tener 50 semanas cotizadas y en el cual se verificó que su último empleador nunca la afilió sino que hizo los aportes después de su muerte.



“Durante la relación laboral, la señora no contaba con la condición de afiliada activa, por cuanto la vinculación tuvo lugar el 3 de marzo de 2015, después de su fallecimiento, y el pago de los aportes los efectúo el 21 de julio de 2014, tal como figura en el reporte laboral, donde se registra cero (0) semanas cotizadas”, dice la decisión.



La Sala Laboral del alto tribunal explicó que, entonces, para el momento de la muerte, la mujer no estaba afiliada y el hombre, como empleador, “se encontraba en la condición de remiso frente a su obligación de afiliarle al sistema general de pensiones, y no simplemente incurso en estado de mora frente a las respectivas cotizaciones causadas durante la vigencia del vínculo laboral”.



Lo anterior, dice el fallo, porque el hombre decidió distorsionar la realidad y es diferente no afiliar nunca a un empleador a estar en mora en el pago de los aportes del trabajador ya afiliado, lo cual tiene consecuencias distintas.

“Así las cosas, no se podía imputar a Colpensiones responsabilidad alguna por el no cobro de los aportes, respecto de una trabajadora que no había sido afiliada, pues resulta evidente que, como consecuencia de dicha omisión, no se le había brindado la posibilidad de gestionarlo con antelación a que se concretara el siniestro”, agrega el fallo.



La Corte dijo que no se le podía exigir a Colpensiones el pago porque, entonces, sería imponerle una carga desproporcionada en su contra y “sin que hubiese tenido conocimiento para iniciar acciones de cobro de los aportes, sin poder prever y gestionar el riesgo de sobrevivientes, a través de reservas y, se vería avocada a financiar en un 100 % la prestación”.



En ese sentido, la Corte condenó al empleador a pagar un millonario monto.

