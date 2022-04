Esta semana, en el programa del Consultorio Jurídico, tratamos el tema del las pensiones por invalidez, que requisitos deben cumplirse para obtenerla, que enfermedades son consideradas, que entidades determinan el monto, que se debe demostrar para mantener la pensión por invalidez y mucho más...



Al final del artículo encontrará el formulario para que deje su pregunta sobre este o cualquier otro tema de interés. Recuerde consultar los términos y condiciones del formato.

El consultorio jurídico es transmitido todos los martes a las 3 pm en las redes sociales de El Tiempo, Facebook, YouTube y en eltiempo.com



(Además: ¿Cómo puedo denunciar a un familiar que sé qué comete maltrato infantil?)

¿Qué requisitos se deben tener en cuenta para acceder a una pensión por invalidez?

Los requisitos para poder acceder a la pensión por accidente o enfermedad de origen común son:



Para personas mayores de 26 años:



1. Contar 50 semanas antes de la calificación de la invalidez o tres años anteriores a la fecha de estructuración o hecho causante.



2. Tener calificación del 50% de perdida capacidad laboral.



(Le puede interesar: El edificio donde vivo tiene fallas estructurales¿Quién paga por los daños?)



Para personas menores de 26 años:



1. Contar 26 semanas antes de la calificación de la invalidez o en el ultimo año anteriores a la fecha de estructuración o hecho causante. (legal).



2. Cotizado al menos el 25% del tiempo transcurrido entre los 20 años y la edad que ocurre el siniestro, cuando la causa sea un accidente, cuyo requisito es el 20 por ciento de la cotización durante el mismo periodo. (jurisprudencial).



3. Tener calificación del 50% de perdida capacidad laboral.

¿Qué enfermedades son consideradas dentro de la pensión por invalidez?

Todas la enfermedades que puede padecer las personas por circunstancia natural, genética, por los hábitos o por circunstancias cotidianidad, la única circunstancia que importante es que no sea por causa u ocasión de la labor.



(Lea también: ¿Pueden quitarme vacaciones por haber estado incapacitado muchos días?)

¿Quién o qué entidad dictamina el concepto de cuánto debe ganar una persona pensionada por invalidez?

El origen está a cargo de la EPS, si es recudida por la junta nacional de calificación de o invalidez o la junta nacional de calificación de invalidez.



La perdida de capacidad laboral o PCL es determinada por el fondo de pensiones, esto lo realiza el fondo de pensiones bajo la calificación integral.

¿Cómo se determina cuánto es el monto de la pensión por invalidez?

El monto de las pensiones por invalidez se determina por la PCL perdida de calificación de invalidez y las semanas que se posean al momento de la calificación.



De conformidad con la ley 100 en el artículo 40 determina:



a. El 45% del ingreso base de liquidación por las primeras 500 semanas si la disminución de la capacidad sea igual o supero al 50% e inferior al 66%.



-Y se incrementara un 1,5% por cada 50 semanas adicionales a las 500 semanas.



(Además: ¿Me pueden quitar un vehículo o inmueble si me atraso con las cuotas?)



b. El 54% del ingreso base de liquidación por las primeras 800 semanas si la disminución en su capacidad laboral es igual o superior al 66%.



-Y se incrementará un 2% por cada 50 semanas adicionales a las 800 semanas.



La pensión por invalidez no podrá ser superior al 75% del ingreso base de liquidación y la pensión de invalidez no podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual.

¿Quién paga las pensiones por invalidez?

Si la pensión es de origen común la paga el fondo de pensiones y si la pensión es de origen laboral es pagada por la ARL.



(Le puede interesar: ¿Que hacer si mi inquilino incumplió en cuotas de arriendo?)

¿En cuánto tiempo se resuelve la solicitud de pensión por invalidez?

Se tiene una base de 2 meses, pero el tiempo varía bajo el presupuesto que la solicitud es radicado como un derecho de petición y tendría que ser resuelto dentro de los 15 0 30 días.



(Lea también: Estoy separado ¿Tengo derechos si ahora llevo una unión marital de hecho?)

¿Qué tengo que demostrar para mantener mi pensión de invalidez?

Para que la pensión no sea revocada no tiene que trabajar o no tiene que efectuar la cotización como independiente y asistir la respectiva revisión de pensión cada 3 años.

Cargando...

Más Consultorios Jurídicos

- ¿Cómo solicito la cuota alimentaria? Si estuve en unión libre



- ¿Cómo demandar a un centro médico por recibir negligencia médica?



- ¿Puedo recibir más de una pensión?



- ¿Me multan si no tengo el certificado de vacunación de covid-19?



- ¿Mi empresa puede acudir a la ley de insolvencia?