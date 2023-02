El cantautor estadounidense Marc Anthony contrajo matrimonio con la modelo Nadia Ferreira el pasado 28 de enero, tras una relación de poco más de un año, y una de las cosas que más llamó la atención fue el acuerdo prenupcial entre ambos.



El intérprete tiene un patrimonio que se aproxima a los 80 millones de dólares, además de propiedades ubicadas en países como República Dominicana y Estados Unidos, además de algunas inversiones. Junto a su ahora esposa, definieron que, en caso de que se divorcien, él le dará alrededor de 25 mil dólares al mes para su manutención hasta que ella contraiga matrimonio nuevamente o mantenga una relación formal.

En la actualidad, es habitual firmar un acuerdo prenupcial o capitulaciones, como se le conoce en Colombia, antes de contraer matrimonio. Existen muchos mitos respecto a las capitulaciones, sin embargo, las ventajas son infinitas. Recordemos que este proceso consiste en formalizar acuerdos previos al matrimonio o a la constitución de la unión marital de hecho.



Las principales características de este tipo de arreglos son: las partes pueden decidir si desean que nazca o no una sociedad conyugal, en donde se podrá regular la adquisición de bienes futuros y su distribución, aunque es normal que en estos arreglos se incluyan otros activos como cuentas bancarias, insumos, vehículos, inversiones, derechos adquiridos, cultivos y más.



Una de las particularidades más conocidas en este tipo de acuerdos es el no ingreso a la sociedad de los frutos o el mayor valor de los bienes propios que tiene cada uno, desde antes de casarse. Además, establecer claramente las obligaciones que se adquieran en vigencia de la relación y la titularidad de cada pasivo, salvaguardando la sociedad (en caso de que se decida que si nacerá).



Sin embargo, existen dos puntos importantes que se deben tener en cuenta si está pensando en tomar esta decisión. En primera instancia las capitulaciones se deben realizar con máximo 6 meses de anticipación a la fecha de contraer nupcias (incluso pueden ser suscritas un día antes de la boda).



En situaciones donde las parejas ya contrajeron matrimonio, no es posible firmar capitulaciones. En el caso de la unión marital de hecho, se puede firmar siempre y cuando no se haya cumplido el tiempo establecido para el nacimiento de la sociedad patrimonial, “antes de cumplir 2 años de convivencia".



Por otro lado, existe la incógnita sobre ¿durante cuánto tiempo siguen vigentes los prenupciales en caso de divorcio?, la respuesta es: cuando se realiza el proceso de divorcio, se disuelve y liquida conforme a lo pactado en las capitulaciones. Estos acuerdos, al ser documentos solemnes, protocolizados a través de escritura pública, conservan su vigencia. Sin embargo, al tramitar el divorcio y disolución de sociedad conyugal, estas ya no se requieren, y ese negocio jurídico se da por terminado.

*Por Jimmy Jiménez, doctor honoris causa de la Universidad Autónoma de Coahuila México, vicepresidente de la Orden de la Abogacía Colombiana y fundador de la Comunidad Educación Legal Abogados Colombia; miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal (ICDP), socio fundador y jefe jurídico del área de derecho privado de la firma INTEGRITY LEGAL USA.

