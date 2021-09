¿Qué es una capitulación y por qué le podría servir en un divorcio?

Uno de los puntos centrales a definir antes de casarse es la administración de lo bienes. De hecho, cada vez toman más fuerza actos jurídicos como las capitulaciones que, básicamente, son convenios que establecen los futuros esposos para separar sus propiedades en la sociedad conyugal.

Pero hay que ir por partes. En el momento cuando dos personas contraen matrimonio, se forma dicha sociedad conyugal, que significa que deben compartir por partes iguales los bienes que sean producto de esa unión.



Sin embargo, no siempre los prometidos están de acuerdo con esa idea, por lo que pueden acudir a las capitulaciones, bien sea para evitar por completo la conformación de la sociedad conyugal o para excluir algunos bienes que no se quieran compartir con otra persona.

(Le puede interesar: ¿Cómo proteger sus bienes y patrimonio al momento de casarse?)



En el primer caso se habla de capitulaciones totales, y, en el segundo, de capitulaciones parciales.



Ambas se pueden aplicar tanto para matrimonios como para uniones maritales de hecho, pero deben hacerse antes de que se cumplan dos años de convivencia con su pareja.



El procedimiento se lleva a cabo en una notaría, a través de una escritura pública.

¿Que debe tener en cuenta?

Hay que recordar que, si bien para este trámite no necesita abogado, si debe pagar en la notaría.



(Lea además: ¿Cómo se regulan las visitas a los hijos de padres divorciados?)



De acuerdo con la plataforma Legal App, hay tres elementos a tener en cuenta para hacer las capitulaciones:



1. Realice un inventario detallado de los bienes (muebles, inmuebles, dinero, acciones, negocios, cuentas de ahorro, ganado, producción agrícola etc.) que desea excluir de la sociedad conyugal/patrimonial una vez contraiga matrimonio o inicie unión marital de hecho.



Es importante que el inventario sea detallado y que incluya el valor real de cada uno de los bienes consignados, los certificados de tradición, avalúos catastrales, etc.



2. Para que se puedan firmar las capitulaciones, las partes contrayentes deben estar de acuerdo, por lo tanto, antes de acudir a la notaria hable con su pareja respecto a lo que se va a firmar y las implicaciones que trae excluir bienes de la sociedad conyugal.



3. Con el inventario y estando de acuerdo para la firma de las capitulaciones, asista a una notaría cercana a su domicilio para que mediante escritura pública se establezca el valor y el tipo de bienes excluidos de la sociedad conyugal/patrimonial y de esa forma, al momento de contraer matrimonio esta última quedará constituida con todos los bienes distintos a los consignados en la escritura pública.

(Siga leyendo: ¿Puede un policía protestar si va de civil?)



Recuerde que las capitulaciones se pueden realizar tanto sobre los bienes pasados, como sobre los que adquiera en un futuro la persona.



Además, las capitulaciones se podrán modificar, adicionar o revocar en todo momento, siempre y cuando no se haya celebrado el matrimonio. Luego del matrimonio, las capitulaciones serán inmodificables.



En Twitter: @JusticiaET

Justicia@eltiempo.com

Otras noticias de Justicia