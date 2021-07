¿Cómo firma la persona que no sabe escribir?

Si una persona no sabe firmar puede solicitar a otra que firme por ella. En este caso, se debe indicar de este procedimiento en el documento. A este trámite se le conoce como firma al ruego.



(Lea también: ¿Cómo hacer un contrato de arrendamiento?)

La firma al ruego la realiza un testigo -la persona que se hará responsable del ciudadano que no puede firmar- ante una notaría.



El documento que será firmado debe ser leído en voz alta por el notario para que la persona manifieste estar de acuerdo o en desacuerdo. Posteriormente, el testigo firmará e imprimirá su huella dactilar.



(Siga leyendo: ¿Se puede firmar contratos laborales a través de medios electrónicos?)



Este trámite debe quedar plasmado en el documento, y el notario debe dejar una constancia de lo sucedido.



Tenga en cuenta que la firma rogada no necesita de un poder, es decir, no requiere que la persona que no pueda firmar autorice a un tercero para que haga este trámite en todos los casos.



La firma rogada solo aplica para aquel que no sabe firmar o que tiene una limitación física que se lo impide. No puede ser usada en caso de que la persona no puede estar presente.



(Le puede interesar: Estos son los requisitos para casarse de forma virtual)



Así lo dispone el artículo 69 del Estatuto del Notariado, que afirma:



"Cuando se trate de personas que no sepan o no puedan firmar, en la diligencia de reconocimiento se leerá de viva voz el documento, de todo lo cual dejará constancia en el acta, que será suscrita por un testigo rogado por el compareciente, quien, además imprimirá su huella dactilar, circunstancia que también se consignará en la diligencia indicando cuál fue la impresa".



En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Más noticias de Justicia