¿Qué significa el fuero de maternidad?

En Colombia, la ley protege con estabilidad reforzada a la mujer trabajadora en estado de embarazo de diferentes maneras.



Por ley, y en repetidas decisiones de las altas cortes, las siguientes reglas están fijas: una mujer no puede ser despedida por motivo de su embarazo a menos que haya un aval del Ministerio de Trabajo si hay justa causa.



Para estos casos, el periodo incluye los tres meses después del parto.



La mujer embarazada igualmente tiene derecho a no trabajar en la semana anterior al parto y tiene derecho a una licencia posterior de 17 semanas, a las cuales se adicionan dos semanas en caso de que sea parto múltiple o prematuro.



La ley dice que para poder despedir a una mujer durante el período de embarazo o los tres meses posteriores al parto, el empleador necesita la autorización del Inspector del Trabajo, o del Alcalde Municipal en los lugares en donde no existiere aquel funcionario.



Ese permiso sólo puede concederse con el fundamento en alguna de las causas que tiene el empleador para dar por terminado el contrato de trabajo y que se enumeran en los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo.



Antes de resolver, el funcionario debe oír a la trabajadora y practicar todas las pruebas conducentes solicitadas por las partes.



Si estas reglas no se cumplen, el empleador debe pagar una indemnización equivalente a 60 días de salario que es adicional a las indemnizaciones que pudieran causarse por un despido injustificado.



