Así es volar en un avión de combate de la FAC usado en bombardeos

Como periodistas de EL TIEMPO, la conmemoración del Día de la Independencia es un evento de primer orden en el periódico, así que el grupo de fotógrafos y comunicadores en las diferentes ciudades nos preparamos a cubrir el imponente y tradicional desfile militar.



Este año, por la pandemia, no se tenía claro que iba a pasar con tan importante fecha, y una semana antes surgió la gran pregunta, ¿qué tiene preparada la Fuerza Pública para ese día?

La respuesta fue una, desde la Casa de Nariño el presidente Iván Duque encabezaría una ceremonia virtual y la Fuerza Aérea Colombiana, FAC, realizaría una revista para rendir homenaje al pueblo colombiano y los símbolos patrios.



Lejos de imaginarme, en ese momento, y tras más de 20 años de cubrir Fuerzas Militares, que este 20 de Julio haría parte de la revista y surcaría los cielos como copiloto de un avión de combate – hoy de entrenamiento – T-27 Tucano.



Llegó la llamada de la FAC con la invitación para cubrir la revista, pero desde otra óptica. Conociendo de cerca la preparación de los pilotos, los previos a un vuelo, y lo mejor, haciendo parte del escuadrón que volaría sobre Bogotá y Villavicencio para conmemorar los 210 años de Independencia. La idea me quedó sonando, la emoción fue profunda, y la respuesta, obviamente fue una: claro que voy.



Mauricio Moreno, comunicador social y fotógrafo, de los mejores de EL TIEMPO, fue designado a realizar conmigo la actividad sobre terreno, y con autorización de los jefes directos se coordinó el desplazamiento a la base del Comando Aéreo de Combate No 2, de Apiay, ubicada a unos 10 o 15 minutos de Villavicencio en Meta.



Este comando, es la casa de los aviones T-27 Tucano y el A-29 Super Tucano. Son aeronaves de fabricación brasilera, con motor turbohélice y diseño para dos personas.

​

Los Tucano, han sido claves en las operaciones de alto valor, desde ellos, se han concretado bombardeos contra los grupos armados, lo que contribuyó a debilitar a varias estructuras criminales.



Precisamente, la primera advertencia fue que tuviéramos cuidado con las imágenes del personal – para no dejar al descubierto sus identidades – y abstenernos de mostrar ciertos puntos que podrían hacer frágil la seguridad de la base.



La llegada a Apiay, fue el sábado, (18 de julio), sobre las 8 a. m. El objetivo era contar con el tiempo suficiente para conocer y adaptarse a los equipos, familiarizarse con el personal y conocer las aeronaves.



Algo que nos infundió mucha confianza, fue saber que el coronavirus no había llegado a este Comando, porque han sido muy estrictos con los temas de bioseguridad, el aislamiento, el uso del tapabocas, lavado de manos y el distanciamiento social.

Entrega del equipo personal de vuelo

Ese día, lo primero que se verificó, fue que los overoles para el vuelo fueran de nuestra talla, hay que estar muy cómodos. Además, de recibir el equipo personal de vuelo y la instrucción sobre la silla eyectora.



Un especialista en equipos de vuelo se encargó de contarnos paso a paso la preparación; en ese momento seguía sin creer que fuera a volar en un Tucano. Tanto Mauricio como yo, por el trabajo nos hemos transportado en diferentes tipos de aviones y helicópteros, pero jamás en uno de combate. Así que la expectativa era grande.



“Cada piloto tiene su equipo personal, se convierte en parte de su ser”, dijo en tono enfático el experto, que es un suboficial de la FAC. Lo primero que nos hizo probar fue el casco de vuelo, que según afirmó “es el soporte vital” porque viene recubierto con varias capas de fibras de Aramida o Kevlar, que lo blindan, y que terminan protegiendo la cabeza en caso de un impacto o esquirla.



El segundo implemento es la máscara que se une al casco, por ella ingresa el oxígeno para respirar con mayor tranquilidad sobre los 10.000 pies de altura. Además, va ligado el equipo de comunicaciones. La primera recomendación, es practicar como se retira y se conecta la máscara al casco. Para mí fue muy importante haberlo hecho, más adelante les contaré por qué.



Y nos probaron el chaleco de supervivencia. Como su nombre lo indica, lleva un pequeño pero completo equipo en caso de verse en una emergencia. El chaleco, se convierte en un flotador, y en cada bolsillo o compartimiento se encuentra: un kit de pesca, iniciadores de fuego, luces químicas, bengalas, brújula, un cuchillo de caza y un botiquín. Todo suman aproximadamente 5 kilos, y si, todo cabe en un chaleco.

Equipo completo de vuelo, y los amarres a la silla de eyección. Foto interna del avión. Foto: Mauricio Moreno /EL TIEMPO

Como Mauricio iba a realizar el cubrimiento desde un Super Tucano, a él le dieron un traje antigel, o una ropa antigravedad, que le cubre especialmente las piernas, y que va a garantizar que la sangre no le deje de circular.



En ese momento, la verdad, preferí mil veces ir en un Tucano. Y al final, nos entregaron la cinta bandolier, elemento vital que se cruza como una cartera de izquierda a derecha, y que en la punta lleva un agarre. Ese agarre, al momento de volar, se une a la silla, y garantiza que en caso de eyección se cumpla con el proceso.

Mecanismo de eyección

Yo sabía que era eyectarse, se ve en las películas, pero jamás me imaginé que la vida me pondría frente a la posibilidad de tener que hacerlo. Pero algo muy dentro de mí me decía, pon atención para que aprendas, redactes un buen artículo, pero no lo tendrás que hacer.

​

Pero la idea rondaba, y más cuando nos explicó el experto, y el grupo de pilotos que nos acompañaba, que cuando uno se eyecta siente la Fuerza G. Que no es más, que sentir una gran presión y compresión, -por unos segundos - en este caso, serían 15 gravedades, lo que se traduce, en sentir el propio peso por 15.



El sistema de eyección va ligado a la silla del piloto y copiloto. La silla tiene unas puntas que rompen el techo de la aeronave y la extracción se realiza a través de un milimétrico sistema de gases bajo leyes de presión neumática.



Este proceso dura tres segundos, y sobre el aire se abre uno – de tres paracaídas – la idea, es caer sin colocar la presión del cuerpo en los pies, dejarse caer de arrastre. Pensé, estos aviones son seguros, los pilotos son expertos y de seguro solo voy a experimentar el vuelo.



Lo único claro, es que en la silla va una cuerda, que cuando uno se sienta queda entre las piernas, la cual debía halar si mi piloto decía tres veces: eyección (para alertarme), eyección (para tomar posición) y eyección (para halar la cuerda que es de color amarillo).



El domingo, se nos fue el día en dos temas vitales, conocer – cada uno su aeronave – al piloto que nos llevaría a esta experiencia y aprender de los amarres.



Con nosotros se tomaron todo el tiempo para explicarlos la importancia de cada punto de amarre, yo sabía, que no debía preocuparme porque no lo iba hacer sola, y así fue. En este proceso siempre estuvo un oficial atento a cada paso.



En tiempo real, los pilotos tienen 20 minutos si reciben una alerta, para alistarse, amarrarse y volar. Los amarres, llevan entre otros, dos arnés que van debajo de la rodilla, a los que se amarran dos cuerdas azules, que en caso de eyección le van a dar una determinada posición a los pies.

20 de Julio, el gran día

Lunes 20 de Julio,7.a. m., salón de breafing. Durante la reunión los pilotos recibieron las instrucciones claves, frecuencia de radio por donde se iban a comunicar.



Las tres formaciones para la revista: Gran Diamante – figura a realizar durante gran parte del vuelo – Cabeza de Flecha y Escalón, para aterrizar.



A esa hora, se confirmó que las condiciones climáticas en Bogotá no iban a permitir la realización de la revista para la hora prevista, 11.a. m. El mayor que estaba a cargo de la operación, utilizó todo el lenguaje propio de los pilotos, así que no entendí mucho.



Mauricio y yo supimos que éramos parte del Escuadrón Pegaso, nombre interno de la base, que 9 aeronaves participarían en la revista y que sobre la pista se juntarían los aviones, que con diferencia de 7 segundos despegarían.



No me acuerdo de la hora, pero llegó la hora de abordar los aviones, minutos antes nos habían entregado los parches con nuestro callsing, el de Mauricio, Mao y el mío Ayito. Es el sobre nombre que de por vida llevan los pilotos. Nos despedimos, y cada uno a lo suyo.



Inicialmente se iba a realizar la revista sobre Villavicencio. Ya habían informado que en caso de emergencia se podía aterrizar en Yopal o Bucaramanga.



Tal y como lo esperaba, estuvieron atentos de que mi equipo personal estuviera bien, que quedará con los amarres completos, y estaba feliz porque mi piloto era una capitán, una mujer, además instructora. Así que iba sobre segura.



Pero reconozco que hice una parada técnica en la iglesia de la base, una oración era necesaria.



A mí me pareció muy cómodo el Tucano, la silla se puede adaptar a la altura de la tapa de cierre, carlinga. La idea es que a uno lo separe una mano cerrada en puño. No se pueden estirar los pies, pero lleva aire acondicionado, así que la falta de oxígeno no era preocupación.



La capitán me aviso que iba a cerrar la carlinga, probamos que nos pudiéramos escuchar y comunicar. Prendió motores, y el avión empezó a moverse.



En ese momento, sentí que las manos me temblaban, estaba muy emocionada y no lo podía creer. Mientras el avión iba avanzando para tomar posición sobre la pista, escuchaba a la piloto verificar cada uno de los equipos. Nosotras éramos el avión número 8.

De acuerdo a lo que entendí, dependiendo de las órdenes y movimientos, debían enumerarse en orden. Llegamos a la pista, mi corazón se aceleró, estaba totalmente a la expectativa, y uno a uno, contando hasta 7 empezó a despegar.



Los ojos se me desbordaban, desde la cabina tenía un ángulo completo para observar la naturaleza y como cada Tucano y Super Tucano, con precisión milimétrica iba tomando su posición de formación.



Era asombroso mezclar las imágenes de las nubes y las aeronaves, y en ese momento lloré de la emoción. Fue mágico y casi indescriptible ver como estos pilotos demostraban su preparación y poderío para doblegar las alturas.



Nunca sentí miedo, estaba muy confiada en que los aviones cumplían con todas las revisiones, aptos para volar. Y que los pilotos, de seguro eran los mejores. Miraba de lado a lado, sentía cada giro, - máximo 30 grados de banqueo – algo así como girar 3 grados por segundo. Lo que serían 30 grados por 10 segundos. Es el viraje estándar.



Pero ese viraje, ocasiona en la gran mayoría de organismos, a personas como yo, que volábamos por primera vez, un fuerte mareo, lo que conlleva a náuseas. En eso radica la importancia en aprender a quitarse la máscara en vuelo y tener unas bolsitas de apoyo.



Sobre volamos Villavicencio y puntos cercanos por unos 30 minutos, fue maravilloso sentir el motor de la aeronave, escuchar, 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9. Cada piloto reportándose, y mirar la pantalla, la cual nos pidieron no describir. Allí se veía la altitud. Así que me detuve en varias ocasiones a verificar como segundo a segundo subían los números, en especial cuando viajamos a Bogotá.



Llegó el momento de aterrizar, y de experimentar otro de los grandes momentos del vuelo. La capitán, para romper fila y separarse de las aeronaves tenía que realizar un giro que se denomina Loop, que es casi de 360 grados y que te lleva a sentir 2 fuerzas de gravedad.

​

“Ayito, alístate, vamos a girar, toma aire y aprieta el estómago y los pies contra el piso”, y lo hizo, sentí la presión, y aunque estaba mareada y medio muerta, fui muy feliz con esa sensación de presión, porque sé que es una experiencia única.



Aterrizamos, me sentía confusa como un papel, estaba súper mareada, pero a la vez, con la alegría de un niño, “es un sueño cumplido”.



Me encontré con Mauricio, a quien le pregunté si se había mareado, y me respondió con una tranquilidad que me dejo atónita, no.



“Siento que mi mente estaba concentrada en la ubicación de las cámaras y que los equipos estuvieran bien”, me contestó.



Con una sonrisa gigante afirmó que el vuelo “ha sido la experiencia más extrema que ha tenido al sentir la fuerza de gravedad en el giro de aterrizaje”, y lo asegura un periodista que ha estado en el Sinaí, en los mundiales de Brasil y Rusia y millares de cubrimientos más.

Sobrevuelo por Bogotá, revista aérea de los Tucano y Super Tucano. Foto: Mauricio Moreno/EL TIEMPO

Estábamos tomando aire cuando se recibió la orden de volver a prepararnos para vuelo, habían abierto el cielo de Bogotá, y teníamos que estar en formación a la 1:30 p.m. en los alrededores de la ciudad.



Me vieron tan desbaratada por el mareo, que me preguntaron si me sentía capaz de volar a Bogotá, estaríamos por lo menos tres horas en vuelo, y pensé, ni muerta dejaría de hacerlo.

​

Se repitió la rutina de amarre, de preparación y a volar, esta vez, cruzaríamos la Cordillera Oriental, a unos 15 mil pies de altura. “Me impresionó mucho cuando se unieron los nueve aviones, casi ala con ala, para cruzar una zona con mucha nubosidad”, me dijo Mauricio, al compartir la impresión sobre ese momento. Es tenso, pero maravilloso.



Él, en el recorrido hacia Bogotá iba inmerso en una foto – que logró fuera primera página – el martes en el periódico. “Le pedía al coronel que le recordara al piloto asignado que obturara la cámara en el momento exacto”, esa era su angustia, la mía, nuevamente sentir náuseas.



Llegamos a los cielos de Bogotá y fue alucinante escuchar a través del radio las instrucciones de vuelo para cada grupo de aeronaves que estaba lista para la revista.



Nunca supe a qué hora nos dieron pasó, pero era la colombiana más feliz del mundo, desde el aire le estaba rindiendo un sentido homenaje a mi país y a mi bandera. Hoy me siento muy orgullosa de ese momento.

Desde el aire intentaba reconocer puntos de la ciudad, reconocí el estadio el Campín, la carrera 30, la Calle 26, intente ubicar la planta física de EL TIEMPO, pero no lo logré.



Pasamos tres veces por Bogotá, cada giro me recordaba las náuseas, pero lo haría un millón de veces más.



Nos dieron la orden de regresar, se acabó la revista. Todo fue con extremas medidas de seguridad para evitar un choque durante el evento. La capitán me preguntaba si estaba bien, sobre todo, que si podía respirar normal sobre los 10 o 15 mil pies de altura.



Cruzamos nuevamente la Cordillera, pensaba y pensaba, no lo puedo creer, estoy en un Tucano. De un momento a otro la escuche decir, prepárate, vamos a aterrizar y vas a sentir la fuerza de gravedad.



Se hizo el giro, esta vez, sentí más fuerte la presión. Aterrizamos, y le di gracias a Dios por este día y por mi vida.



“Esta es una sensación de no creer, la precisión con la vuelan, no se llega a sentir miedo, porque uno confía en su profesionalismo, el susto es que uno no controla nada”, me dijo Mao con una cara de “lo logramos”.



Esta vez, sintió algo de dolor de oído, en el vuelo, y esta vez le pidió a su piloto, de grado coronel, que le avisará cuando fuera a realizar el giro para aterrizar.



En conclusión, para este par de “patos de combate”, esta ha sido una experiencia que quedará en nuestra memoria, y que será la historia de contar a la familia y amigos por varios días y hasta meses, así que por favor, tengan paciencia. A la Fuerza Aérea Colombiana, FAC, nuestro reconocimiento y agradecimiento.



ALICIA LILIANA MÉNDEZ

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET