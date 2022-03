Revólveres, escopetas, pistolas y fusiles hacen parte del arsenal arrebatado a la delincuencia que en los últimos cinco años ha pasado al Departamento Control Comercio de Armas, Municiones, Explosivos y Sustancias Químicas Controladas (DCCAE), entidad de las Fuerzas Militares encargada de la disposición final de esos elementos.



De acuerdo con la DCCAE, entre 2017 y 2021 llegaron a su poder 132.644 armas de todo tipo, luego de que estas surtieron un proceso de verificación con las autoridades y hay una resolución de la Fiscalía ordenando la disposición final del armamento.

El coronel Hoover Ríos, comandante de la DCCAE, explicó que el departamento es el que regula el control de armas y explosivos en el país, en el sentido de la expedición de permisos.



Pero no es esta entidad la que hace los decomisos del armamento que incumple las normas, sino que el departamento recibe las armas cuando ya fueron incautadas por la Policía o alguna fuerza de las Fuerzas Militares.



Luego del decomiso por parte de las autoridades, viene un proceso administrativo que incluye una autorización de la Fiscalía de que sí se puede dar disposición final al elemento. Ese proceso es importante para que no se repitan episodios como el de 2013, cuando fiscales ordenaron fundir el arma con la que asesinaron al entonces candidato presidencial Carlos Pizarro en 1990, pese a que ese caso sigue en investigación.



Una vez queda en firme el acto administrativo de la Fiscalía, las armas llegan al DCCAE para su fundición, en miras a que no se vuelvan a usar en actos delictivos. Las armas fundidas pasan al convenio Transformando Armas en Esperanza, en el que son usadas como materiables de construcción para viviendas de personas vulnerables.



Semestralmente se funden unas 15.000 armas, de acuerdo con el coronel Ríos, quien añadió que las armas más frecuentes en pasar a manos del Estado son: revólver, con aproximadamente 42.000 que llegaron entre 2017 y 2021; le siguen las escopetas hechizas (unas 15.000), pistolas (16.874) y fusiles (5.700).



