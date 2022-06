Esta semana, en el programa del Consultorio Jurídico, tratamos el tema de el bullying y el ciberacoso y como denunciarlos, con la ayuda de abogado experto de la Universidad Libre, qué efectos tiene en un menor de edad, como denunciar bullying o ciber acoso, qué pruebas demostrar, como denunciar chantajes, divulgación, acoso y venta de imagenes o videos por medios digitales... y mucho más.



¿Qué es el bullying y ciberacoso? ¿Cuáles efectos tiene el bullying y el ciberacoso en una persona?

El bullying es una forma de violencia física (golpes, esputos, etc.) o psicológica

(burlas, amenazas, insultos, etc.) entre iguales, es decir entre personas que están en

un mismo rango, por ejemplo, entre estudiantes, o entre trabajadores, o entre

soldados, o entre profesores. En todo caso, la ley en Colombia también considera

como bullying la violencia de profesores a estudiantes, o viceversa. Hay que

mencionar dos características relevantes de este tipo de conducta: Uno, la

imposición abusiva de poder, es decir, quien comete hecho quiere imponer

autoridad sobre el otro, sin merecerlo; y dos, para hablar de bullying se requiere que

la conducta sea reiterada (no basta una sola acción).



El ciberacoso, en cambio, consiste en un acoso o violencia psicológica a través del

uso de tecnologías electrónicas. Por ejemplo, en amenazas, insultos, extorsiones (v.

gr. pedir algo a cambio de no publicar un video) a través de Facebook, Twitter o

grupos de chat. Suele ocurrir, a diferencia del bullying, que ese acoso se hace de

manera anónima, lo que dificulta la recriminación al acosador por su invisibilización.



Los efectos que pueden generar este tipo de conductas son muy graves a nivel

psicológico. Pueden ir desde la pérdida de confianza, el mal humor y la soledad,

hasta la depresión y la ansiedad. Incluso el suicidio.

¿Qué debe hacer un padre de familia en un caso de bullying o ciberacoso? ¿Ante qué entidad presentar el caso?

Si hablamos en el ámbito externo de los colegios, porque también puede presentarse

bullying en otros contextos (por ejemplo, en los barrios, o en el trabajo) tendríamos

que acudir ante la Policía (Art. 27 del Código de Policía). O dependiendo de la gravedad de la conducta, ante la Fiscalía General de la Nación.



Ahora, si el marco dentro del que queremos hablar es el escolar, la primera instancia

a la que deben acudir es el propio colegio (Art. 4.2 “puesta en marcha y seguimiento de la ruta de atención integral para la convivencia escolar”. Art. 6 “Comité de convivencia (escolar) del colegio” y art. 12 Conformado, entre otros, por el rector y representantes de estudiantes, profesores y padres de familia. Art. 13 función: resolver esos conflictos (Ley 1620 de 2013) ).



Toda institución escolar debe tener un Comité de Convivencia que estará conformado, entre otros, por el rector y representantes de estudiantes, profesores y padres de familia. Pero, nuevamente se debe evaluar la gravedad de la conducta, y quién la comete, porque eventualmente será conveniente que acudan directamente a la Policía o a la Fiscalía. No olvidemos que en los colegios también se pueden cometer delitos.

¿Qué proceso debe seguir el padre de familia, si el colegio no realiza nada después de denunciar?

En ese caso los padres de familia deberían reportar la situación ante la Secretaría de

Educación respectiva (de acuerdo con el territorio) la cual tiene como obligación

(Art. 16 #7 Ley 1620 de 2013) “hacer seguimiento y apoyar el reporte de aquellos

casos denunciados (por bullying)”.



¿Qué pruebas se tiene que demostrar para denunciar bullying y ciberacoso?¿Qué puede hacer una persona si no tiene pruebas de la agresión?

La Ley no exige que existan pruebas determinadas para demostrar la ocurrencia de

bullying o de ciberacoso. Esto quiere decir que hay libertad probatoria: Los

testimonios, los documentos, los indicios, etc. pueden servir de prueba.



Si existe una situación de bullying, el simple hecho de enterarnos de la situación ya

da cuenta de la existencia de una evidencia. Por ejemplo, la versión del niño acosado

ya es una prueba que debe ser evaluada.



Ahora, si la pregunta se refiere a que no hay pruebas convincentes de la situación

pues naturalmente no podrá haber una sanción, pero sí debe prender alarmas de

prevención para que el hecho (si realmente ocurrió) no se repita.

¿Cómo denunciar ciberacoso a menores o a mayores de edad por medio de venta, acoso,divulgación, chantaje de imágenes y videos?

Esos delitos que, dependiendo de las circunstancias, podrían constituir

constreñimiento ilegal (Art. 182 del código penal), o constreñimiento a la

prostitución (214), o injuria (220), o calumnia (221), o extorsión (244), o amenazas

(347), etc. (las posibilidades son muchas) deben denunciarse ante la Policía o ante la

Fiscalía General de la Nación.



¿Si una persona presencia un acto de bullying o ciberacoso como puede denunciar?

Nuevamente las posibilidades son muy diversas, porque puede tratarse de

situaciones muy graves o no. Si la situación de bullying o de ciberacoso es muy grave,

por ejemplo, cuando la conducta tiene contenido sexual no solo puede, sino que debe

denunciar, de hecho, si no denuncia estaría incurriendo en un delito (omisión de

denuncia Arts. 219B y 441 del código penal). Esa denuncia, como habíamos

mencionado previamente, se puede realizar ante la Policía o ante la Fiscalía General

de la Nación.



En cambio, si la conducta es de menor gravedad, lo correcto sería comunicarlo a las

autoridades escolares o a los padres de familia para que tomen cartas en el asunto.



¿Existe alguna protección para los menores miembros de la comunidad LGBTI o de las minorías, a la hora de recibir bullying? ¿Si el hostigamiento ocurre por discriminación hacia la raza, religión, ideología política u origen étnico y cultural lleva una pena mayor?

Los menores miembros de cualquier minoría se consideran iguales ante la ley, por

tanto, deben recibir la misma protección y gozan de los mismos derechos que

cualquier otro menor de edad. El Estado está obligado a garantizar esa igualdad.

Esta normativa es de orden constitucional (Art. 13).

¿Qué penas tiene quien realice bullying, ciberacoso, extorsión?

La mayoría de conductas que pueden ser calificadas como bullying o ciberacoso no

deberían conllevar a una pena. Pensemos, por ejemplo, en las ofensas reiteradas o

en el aislamiento del grupo. Es decir, la mayoría de las veces, la reacción inmediata

de las instituciones (especialmente colegio, familia, comunidad) debe propender por

una solución convenida, pacífica y holística. Además, los menores de 14 años no

puede ser sujetos de responsabilidad penal. Los adolescentes que tengan más de y

menos de 18 años sí pueden ser responsables penalmente, pero no se les puede

imponer penas sino medidas de carácter pedagógico. De manera que solo los

mayores de 18 años pueden ser responsables penalmente, y sancionados con penas.



Ahora bien, el derecho penal, que solo debe considerarse para los casos extremos,

tiene penas que pueden variar bastante dependiendo del tipo de conducta. Por

ejemplo, un caso de bullying por injuria tendría una pena de 16 a 54 meses de prisión,

aunque el procesado podría evitar la sanción si se retracta antes de la sentencia. En

cambio, un caso de extorsión podría tener una pena hasta de 24 años.

