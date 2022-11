Hace algunos días, la Sala Plena de la Corte Constitucional rechazó la solicitud de nulidad de Daniel Mendoza Leal, creador de la serie web Matarife, contra la sentencia que en julio pasado le ordenó rectificar informaciones que emitió tanto en la serie como en redes sociales sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez.



El fallo de julio, que quedó en firme, es claro al decir que Mendoza deberá rectificar información según la cual, por un fallo de tutela, tanto él como toda Colombia "quedaron autorizados para tratar de 'matarife', 'paramilitar', 'asesino', 'corrupto' y 'narcotraficante' ” a Uribe Vélez

También se le pide rectificar una afirmación que dice que "Uribe Vélez estructuró”, “ideó”, “dirigió” y “está al frente” de un “aparato organizado de poder”, “empresa de la muerte” o “corporación criminal” que estaría compuesto por, entre otros, funcionarios públicos, “organizaciones paramilitares”, “narcotraficantes”, “bandas sicariales” y “grandes terratenientes colombianos” y que a través de esta corporación criminal, el señor Uribe Vélez no sólo ha dictado “políticas homicidas” y “parámetros de comportamiento homicida”, sino que también ha cometido distintos delitos en calidad de autor mediato, tales como “narcotráfico”, “lavado de activos”, “testaferrato”, “masacres” y múltiples asesinatos".



Y otra cita que señala al expresidente es “el asesino determinador, de las muertes de Rodrigo Lara Bonilla, Jaime Garzón y Guillermo Cano”.



¿Por qué ganó la serie Matarife?

Los invito a defender la libertad de expresión. ¡La serie #Matarife Ganó y Uribe Perdió! No la pudo bajar del YouTube y todos podemos opinar y decirle a Uribe, lo que es. Un narco, paraco, genocida y violador. pic.twitter.com/OImYr2y3om — Daniel Mendoza Leal - Delator (@ElQueLosDELATA) November 21, 2022

Sin embargo, Mendoza ha insistido en que él fue quien ganó en este proceso judicial, que Uribe -quien interpuso en primer lugar una tutela por lo que se afirmaba de él- perdió, y que no puede bajar de YouTube su serie.

A través de un video compartido en redes sociales, Mendoza afirma que en su demanda "el asesino narco-paraco Álvaro Uribe" pedía retirar la serie y la Corte se lo negó, también dijo que la Corte le permitió llamarle "asesino", "violador" y otras cosas a Uribe y que "a nadie se le puede negar el derecho a pensar de Álvaro Uribe lo contrario".



Añade que el fallo sostiene que 47 segundos de las casi 6 horas que dura la serie merecen una aclaración, "una aclaración chimba, que al salir de la convalecencia de mi operación de corazón abierto evaluaré si la doy o no, o me voy a instancias internacionales", dice en su video.



Aunque para el realizador la aclaración que debe hacer es "irrelevante", las normas son claras frente al cumplimiento de órdenes de tutela, por lo cual si no rectifica lo que manifiesta el fallo, se vería en riesgo de que la Corte lo declare en desacato y le imponga las sanciones contempladas para ello.



De acuerdo con el Decreto 2591 de 1991, la persona que incumpliere una orden de tutela "incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales".

