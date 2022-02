La reaparición en Ibagué del condenado exsenador Alberto Santofimio, sentenciado a 24 años de cárcel por el asesinato de Luis Carlos Galán, generó indignación en algunas personas, pues pese a que él aún no ha terminado de purgar toda su sentencia, pudo asistir a la presentación de un libro que él escribió.



Al margen de la molestia que pueda generar la presencia del excongresista, que también habló de política en el auditorio de la Gobernación del Tolima en el que estaba, lo cierto es que Santofimio en estos momentos tiene libertad condicional, por lo que no estaba impedido para ir al evento.



¿Cuáles son los límites que tiene la libertad condicional?



El abogado penalista Camilo Burbano explicó que una persona que tiene libertad condicional, como Santofimio, no tiene ningún límite legal para presentar un libro o dar charlas, así como tampoco lo hay para hacer proseletismo político.



Sin embargo, indicó el penalista, las personas condenadas no pueden ser candidatas a cargos de elección popular, a excepción de que su sentencia haya sido por un delito culposo o un delito político.



La penalista Dalila Henao explicó además cuáles son los requisitos con los que alguien accede a la libertad condicionada: haber cumplido las tres quintas partes de la pena, que haya tenido un desempeño ejemplar durante el tratamiento penitenciario que permita suponer que no hay necesidad de continuar con la ejecución de la pena; y que demuestre arraigo familiar y social, es decir, que hace parte de un núcleo familiar y social, que tiene un hogar al cual llegar y que pueda determinarse su domicilio.



Adicional a esto, dijo la abogada, se debe haber cumplido con la reparación a la víctima o que por lo menos, a través de garantía personal, real, bancaria, se haya asegurado el pago de la indemnización.



Con estos requisitos el juez encargado de la ejecución de la pena revisa si el condenado los cumple y determina si efectivamente la persona accederá, o no, a este beneficio.



"La libertad condicional se entiende en el ordenamiento jurídico como un periodo de prueba, en el cual el juez puede fijar una o varias condiciones que el condenado debe cumplir mientras se completa el tiempo de la pena privativa de la libertad. Estas condiciones pueden ser la de residir en un lugar determinado e informar cualquier cambio del mismo, la obligación de observar buena conducta familiar y social, realizar actividades en favor de instituciones de trabajo social o en favor de la comunidad, etc", agregó Henao.



En cuanto a los límites que deben respetarse dentro de la libertad condicional, la abogada expus que esos los plantea el juez al momento de decretar la viabilidad de la misma.

