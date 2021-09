¿Qué puede hacer y qué no un policía militar que vigila calles de Bogotá?

Este miércoles comenzó, en la localidad de Kennedy, en Bogotá, el apoyo de la Policía Militar solicitado por la alcaldesa Claudia López para enfrentar al inseguridad.



Este apoyo se extenderá a otras localidades y por ahora son más de 300 policías militares los que llegaron como refuerzo a la Policía Metropolitana de la ciudad, pero ahora hay preguntas sobre cuál será la labor y facultades de este cuerpo.



(Lea también: Así es el patrullaje de la Policía militar que propone Claudia López)

En cuanto a la labor, la Brigada XIII del Ejército, de la cual son orgánicos estos uniformados, informó que los policías militares acompañarán a la Policía Metropolitana en registros y controles a motociclistas, taxistas y transeúntes. En esos controles pueden pedirle papeles a los ciudadanos y registrarlos.



En ese sentido, harán un patrullaje disuasivo de control en zonas críticas de la ciudad y también implementarán puntos de control para desarme, es decir, retenes para la incautación activa de armas que ilegalmente esté en manos de las personas.



(Le puede interesar: Patrullaje militar: ¿qué tan efectivo puede ser para reducir el delito?)



De otro lado, lo que no pueden hacer los policías militares que estarán patrullando a Bogotá son funciones propias de la Policía Nacional, por ejemplo, hacer allanamientos, capturas, o trasladar a personas a centros carcelarios.



El mismo comandante de la Brigada XII, general David Leonardo Gómez, afirmó: "La policía judicial está haciendo acompañamiento a nuestras labores. Si se presenta un acto en flagrancia, inmediatamente les solicitaremos apoyo para realizar la respectiva judicialización".



De hecho, durante la primera noche de este patrullaje en Bogotá, los cuadrantes donde había apoyo de policía militar iban con acompañamiento de policía de tránsito, de vigilancia y judicial, para realizar las labores que no pueden hacer los militares.



(Más notas: ‘Suspensión de decreto de asistencia militar afecta la gobernabilidad’: Presidencia)



Aunque la alcaldesa de Bogotá Claudia López afirma que este apoyo de los policías militares no es militarizar la ciudad, como se hizo en varias regiones durante el paro nacional, para varios expertos la figura es la misma.



La asistencia militar está reglamentada en el artículo 170 de la ley 1801 de 2016, que señala que esto solo es posible ante "hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia (...) o ante riesgo o peligro inminente, o para afrontar emergencia o calamidad pública".



De acuerdo con la norma, es el Presidente de la República quien puede disponer, de forma temporal y excepcional, de la asistencia de la fuerza militar, aunque los mandatarios locales y regionales pueden pedirle al presidente esa asistencia.

justicia@eltiempo.com

Lea otras notas de Justicia

-¿A qué se exponen Vives y su abogado por maniobras para dilatar audiencia?



-El colombiano que combatió y sobrevivió a la guerra de Irak tras el 11 S



-El 'Zarco', extraditado de España por 'falsos positivos', pide cupo en JEP