Este jueves, la Universidad Externado de Colombia inauguró Lux Non Occidat, el museo y archivo histórico que permitirá que la comunidad universitaria conozca la procedencia de externadistas que se han destacado en la historia por su “talante radical, independiente, valiente y austero que representa a la Universidad”, señaló la institución educativa.



Hernando Parra Nieto, rector del Externado, dijo que con la apertura del museo hizo realidad uno de los más grandes anhelos del desaparecido maestro, diplomático y rector Fernando Hinestrosa, quien expresó en varias ocasiones a Nieto su deseo por “recopilar, contar y presentar la historia de la Universidad, que se trata de la historia misma de Colombia”.



Los visitantes del museo y archivo histórico vivirán “un viaje fascinante” por la ruta que ha trazado el Externado desde su fundación, afirmó Parra, resaltando el trabajo colectivo que realizaron para el desarrollo del proyecto universitario.



La inauguración se realizó en medio de la conmemoración de los 10 años del fallecimiento de Fernando Hinestrosa. Durante el acto, se develó un escudo realizado (hace 20 años) por alumnos de la facultad de estudios del Patrimonio Cultural, el cual lleva el lema que ha identificado a la Universidad: Post tenebras spero lucem, una expresión en latín que significa literalmente: “Después de la oscuridad, la luz”.



Durante el evento, el rector posesionó al historiador y profesor emérito, Juan Camilo Rodríguez, como director del Museo y Archivo Histórico.

¿A qué se refiere Lux Non Occidat?

Significa “la luz que no se extingue”. Y se refiere a la exposición sobre la historia del ‘primer Externado’ entre el periodo de 1886 y 1895, escrita por Juan Camilo Rodríguez, profesor y director del proyecto de Historia de la Universidad.



Rodríguez aseguró que Lux Non Occidat es el guardián del patrimonio simbólico y material de la Universidad Externado de Colombia, cuyo propósito será “investigar, debatir y divulgar los orígenes, el desarrollo y las contribuciones del Externado al país”. Así como su presencia en la vida académica, la cultura y el rumbo político e institucional de Colombia, concluyó el profesor.



El museo exhibe cerca de 180 piezas museográficas con “inmenso valor histórico, no solo para la comunidad del Externado sino para un amplio público interesado en la historia y la cultura”, indicó la institución.



Entre las piezas que se encuentran en el museo, ubicado en el quinto piso del Edificio A de la Universidad, están la primera publicación difundida en Bogotá con la noticia de la muerte de Simón Bolívar, así como una alegoría del Acta de la Revolución del 20 de julio de 1810, informó la Universidad.



Además, en el archivo se encuentran miles de documentos de gran interés, no solamente los institucionales de la Universidad, sino también pertenecientes a personajes de la historia del país, como Aquileo Parra, José María Obando y José Hilario López.

Reacciones de la comunidad universitaria

Los visitantes podrán entrar libremente los días lunes, miércoles, jueves y viernes, de 10 a.m. a 5 p.m. Foto: Universidad Externado

Carla Sánchez, estudiante de noveno semestre de Historia, agradeció en nombre de sus compañeros, al equipo de trabajo que dio vida al Museo y Archivo Histórico, “por su esfuerzo, dedicación y pasión por la historia del Externado y por lograr y terminar este trabajo que se convierte en un fragmento de la identidad externadista”.



José Fernando Rubio, secretario general de la Universidad, recordó que el Externado es la institución de educación superior, de carácter privado y laico, más antigua del país, y que su historia “constituye un patrimonio simbólico, digno de preservación por ser referente indispensable y constante de su misión educativa”.



El museo y archivo histórico estará abierto al público en general, y en su página web se podrán conocer los servicios, las actividades y exposiciones programadas, así como planear visitas presenciales y ver algunas de las publicaciones y piezas destacadas.

