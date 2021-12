El proceso de paz que se firmó entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las Farc contempló la creación de un sistema de justicia transicional para procesar a los máximos comandantes de la insurgencia por los delitos más graves cometidos en 50 años de conflicto, así como a otros actores del conflicto como los terceros civiles y los integrantes de la Fuerza Pública procesados.



La Jurisdicción Especial para la Paz tiene dos macrocasos abiertos que involucran a integrantes de las antiguas Farc: la retención ilegal de personas (conocido como secuestro) y el reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado.

Pero, ¿qué pasa con las personas que estaban en el proceso de paz y lo abandonaron? Y, ¿qué pasa con quienes nunca se acogieron a las negociaciones?



Al no hacer parte del proceso de paz, quienes no se hayan acogido al mismo, no estén en proceso de reincorporación y hayan seguido delinquiendo en las denominadas disidencias o en otros grupos armados ilegales, enfrentarán ‘todo el peso de la ley’.



Así, por ejemplo, los jefes de la 'Segunda Marquetalia' como Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez; o otros jefes disidentes son actualmente de las personas más buscadas por las autoridades para responder ante la justicia por numerosos crímenes como secuestros, narcotráfico, reclutamiento, por solo nombrar algunos crímenes.



El secuestro, por ejemplo, da una pena entre 10 y 20 años de prisión; el tráfico de estupefacientes contempla una pena entre 10 y 30 años; y el reclutamiento forzado da una pena entre los 13 y los 2 años de prisión.



Tanto ‘Márquez’, como ‘El Paisa’, quien habría muerto en Venezuela, fueron incluidos por las autoridades de Estados Unidos en la Lista Clinton, así como todos los conocidos jefes disidentes, entre ellos ‘Iván Mordisco’.



