¿Qué pasa si me acusan de un delito que no cometí?

En Colombia, las leyes como el Código Penal tienen disposiciones para proteger a las personas que están siendo procesadas penalmente, sean culpables o no de lo que se les acusa, puesto que esta norma se basa en el principio de dignidad humana.



Si usted ha sido acusado de un delito que no cometió, en primer lugar, usted tiene derecho a declararse inocente de esos señalamientos si es llevado ante un juez.



Será importante que busque la asesoría de un abogado penalista que pueda defender su caso para que sea declarado inocente o para que se cierre la investigación en su contra.



De otro lado, dentro del proceso penal las personas tienen derecho al debido proceso. Este es un derecho fundamental que busca garantizar que a las personas procesadas se les protejan sus garantías y derechos, y que tengan un juicio imparcial y llevado por el juez correspondiente.



Otros derechos que le asisten a las personas procesadas, sea que hayan cometido el delito o no, son: derecho a ser representado por un abogado penalista durante todo el proceso y el juicio, derecho a un abogado designado por el tribunal si no puede pagar un abogado.



Así mismo, la presunción de inocencia significa que los procesados tienen derecho a que se les considere inocentes de los cargos hasta que no se pruebe lo contrario, más allá de toda duda razonable.



También tienen derechos a interrogar a los testigos en su contra, a presentar pruebas en su defensa y a exigir la presencia de testigos, así como el derecho a permanecer en silencio y a que esto no sea usado en su contra. También hay una garantía para que puedan impugnar la sentencia.



Pero además, si la acusación en su contra es falsa, la persona que lo acusó estaría incurriendo en el delito de falsa denuncia, castigado con hasta 36 meses de cárcel; o en el de falso testimonio si brinda su testimonio ante una autoridad, lo cual es castigado con hasta 12 años de cárcel.

