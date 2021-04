Esto le puede pasar si no paga la cuota alimentaria de su hijo

De acuerdo con el artículo 24 de la ley 1098 del 2006 o código de infancia, los niños tienen derecho a recibir una cuota alimentara que satisfaga las necesidades de vestido, educación, recreación, salud y vivienda. Por tanto, si usted no cancela esta suma mensualmente puede ser sancionado de diversas formas.

Al no cumplir con esta obligación puede estar expuesto a una demanda ante un juez de familia, en la que puede ser embargado el 50 por ciento de su sueldo. Además puede acarrearle una sanción en la que se le impedirá salir del país.



Por la vía penal, puede ser denunciado ante la Fiscalía por incumplir con el pago de la cuota alimentaria. Conforme al artículo 233 del Código Penal Colombiano, el delito por no cancelar la suma de dinero correspondiente está clasificado como inasistencia alimentaria.



La pena por esta conducta es de uno a tres años de prisión y una multa de 20 a 37.5 salarios mínimos legales mensuales.



(Lea en contexto: ¿Cómo denunciar al padre o madre de su hijo por alimentos?)



En caso de que usted no tenga los mismos recursos para cumplir con la cuota fijada, debe acercarse ante el Centro Zonal de Bienestar Familiar más cercano a la dirección de residencia del menor y solicitar una revisión de la cuota. Para este trámite debe llevar: registro civil de nacimiento de su hijo, fotocopia de la cédula, acta de fijación de cuota de alimentos y el certificado de su salario.



A partir de esta información se determinará el nuevo valor que tendrá que cancelar mensualmente.



Otra de las consecuencias que puede traerle no cumplir con esta obligación es ser reportado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, una central de riesgo para deudores morosos de alimentos. Al hacer parte de esta lista no puede hacer parte de cargos públicos y dicha información será compartida con bancos.





