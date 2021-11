¿Lo pueden despedir después de 180 días de incapacidad?

¿Qué pasa si la incapacidad de un trabajador supera los 180 días? Diferentes pronunciamientos de la justicia colombiana han aclarado que a partir del día 181 y hasta el día 540, los pagos de esas incapacidades, cuando no se ha reconocido pensión de invalidez, corresponde a la Administradora de Pensiones.



(Le puede interesar: Así puede probar que es víctima de acoso laboral y evitar ser despedido)



Luego, a partir del día 541, los costos los asume la EPS que podrá solicitar el respectivo reembolso ante la ADRES



(Le puede interesar: Paso a paso: así puede consultar a qué EPS está afiliado)

Un concepto de Función Pública, citado por Ámbito Jurídico, explica que después de los 180 días, en casos de incapacidades por accidente, enfermedad laboral o común, en donde haya un concepto favorable de rehabilitación, la administradora de pensión deberá postergar por otros 180 días el trámite de la calificación de invalidez.



Según el concepto de la entidad, entonces, durante los 180 días adicionales, para un total de 360 días, el trabajador tiene derecho a percibir el auxilio económico y no se interrumpe en absoluto el pago de las prestaciones de ley, cesantías, primas, entre otros.



(Le puede interesar: ¿Qué hacer si las EPS incumplen los deberes con los pacientes?)



Lo que no puede pasar, dijo Función Pública en el citado concepto, es reconocer vacaciones remuneradas pues, después de 180 días de incapacidad se considera interrumpido el tiempo de servicio y dicha remuneración no es posible.



Ahora bien, en la sentencia C-200 de 2019, la Corte Constitucional se pronunció al respecto al indicar que “carece de todo efecto jurídico el despido o la terminación del contrato de trabajo de una persona por razón de su situación de salud cuando no exista autorización previa del inspector de trabajo”.



“Además de la ineficacia descrita previamente, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su situación de salud, sin la autorización del inspector de trabajo, tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que haya lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen”, dice ese fallo.



(Le puede interesar: Este es el proceso legal que debe seguir en caso de accidentes de tránsito)



La Sala dijo que la protección laboral reforzada no se desvirtúa en caso que el empleado se incapacite laboralmente durante un lapso de 180 días, “pues el empleador debe reintegrarlo a un cargo acorde con sus condiciones de salud. Si dicha reubicación es imposible, debe darle la oportunidad al trabajador de proponer soluciones razonables a dicha situación y solicitar autorización de la Oficina de Trabajo para despedir al trabajador por esta justa causa”.

justicia@eltiempo.com

Lea más noticias de Justicia

-¿Maza Márquez le está sacando el cuerpo a JEP? Volvió a faltar a audiencia



-Patrullero procesado por homicidio de Javier Ordóñez pedirá libertad



-Gobierno no apoya demanda para legalizar el suicidio médicamente asistido