¿Qué pasa con las deudas de una persona que muere?

Aunque existe la creencia de que con la muerte de una persona sus deudas quedan condonadas esto no es cierto.

De hecho por eso las entidades financieras y de crédito acuden a seguros que hacen parte del valor que se paga junto a los intereses del préstamo y que garantizan que en caso de muerte esa deuda será cubierta.

Esos seguros, que se toman desde el mismo inicio de la adquisición del crédito, evitan que las deudas tengan que ser asumidas por los sobrevivientes del deudor.



En todo caso hay que tener claro que una cosa es el seguro de vida que adquiere una persona y que apunta a que sus herederos reciban un dinero en caso de su muerte y otros son los que se adquieren con el fin puntual de respaldar un crédito.

En caso de que no exista ninguna póliza o seguro que respalde la deuda, el valor de lo que la persona deba se tendría que cubrir con los bienes o dinero que deja la persona muerta.



Así las cosas los herederos de la persona no solo tendrán que tener en cuenta los bienes y dinero del fallecido sino también sus deudas. En ese sentido al momento de liquidar la herencia se llegaría a descontar el dinero adeudado por la persona antes de hacer la repartición entre sus deudos.



Los derechos y obligaciones son heredados. Por esta razón, al momento de hacerse cargo de las posesiones del difunto, es importante saber qué tanto le está dejando en activos (propiedades, efectivo, derechos fiduciarios, entre otros) y qué tanto en pasivos, es decir, en deudas.



Cabe señalar que si no se abre la sucesión y existen deudas pendientes, los acreedores podrán demandar a los herederos solicitando que estos inicien el trámite y podrían perseguir los bienes de ellos. En el Código Civil se hace claridad sobre el tema.

